Alba Vergés desafia Fernando Simón: "Qui sap el que passa a Catalunya som nosaltres"

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha respost als comentaris de el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries de l'Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, que va dir que li preocupaven les dades de l'coronavirus a Catalunya: "Amb tot el respecte per al senyor Fernando Simón, que és molt bon professional i l'hi valoro molt, qui sap el que passa a Catalunya som nosaltres ".









En roda de premsa telemàtica aquest dissabte, Vergés ha afirmat que la Generalitat ha realitzat "un esforç enorme per tenir tota la informació" sobre els casos de coronavirus, a més de donar-la i publicar-la cada dia des de fa setmanes.





"Les dades les tenim nosaltres. Som nosaltres els que tenim la capacitat de prendre aquestes decisions, de fer propostes de desconfinament, d'analitzar els indicadors, de proposar el que creiem que és millor" i d'oferir aquestes xifres a el públic, ha assegurat després de que Simón digués que la Generalitat havia notificat un nombre important de morts "antics" i no ubicats en el dia que corresponia.





Al que Vergés ha respost: "El Ministeri de Sanitat té algunes dades, els que els hem donat nosaltres, que ens han demanat d'una determinada manera i que els hem proporcionat", i ha dit que tenen un equip de gent treballant des de fa setmanes sense descans per tenir aquesta informació.





També ha valorat que és la Generalitat qui té "la capacitat per identificar qualsevol cosa que passi amb l'epidèmia a qualsevol lloc de Catalunya, qualsevol rebrot", sempre amb la intenció de anticipar-se.





"TOTES LES DADES SÓN BONS"

Vergés ha assegurat que totes les dades de salut que ha ofert la Conselleria "són bons", però que s'han anat fent públics amb diferències temporals, cosa que ha causat aquest increment d'unes 600 víctimes.





"Hem donat sempre aquestes dades, no han aparegut de nou, els hem donat cada dia. No són afegits", sinó que s'ha augmentat en poc temps el volum de fitxes epidemiològiques validades, i ha explicat que no hi ha cap rebrot a Catalunya per el coronavirus.





XIFRES DES DE L'INICI DE L'ESTAT D'ALARMA

Vergés ha informat de les principals xifres del coronavirus des de l'inici de l'estat d'alarma: 64.794 persones han estat infectades, de les que 11.800 han mort -7023 amb positiu en la prova PCR i 4.777 sospitoses de tenir el virus--, i en residències de gent gran hi ha hagut 13.660 infectats i 3.918 morts.





"A partir d'ara, qualsevol cas sospitós que arribi a l'atenció primària i amb símptomes lleus se li farà la prova de PCR per saber si són positius o no, identificar-ne els contactes i poder fer-ne el seguiment", ha afirmat.





Durant les setmanes en què més va afectar el coronavirus, les consultes no relacionades amb el virus van caure, però s'han recuperat a mesura que han caigut les de la pandèmia: "També ha canviat moltíssim l'activitat d'urgències. El nombre de visites va disminuir en la fase més aguda i ara s'està recuperant ".





Actualment, un 83% dels ingressos hospitalaris corresponen a patologies sense coronavirus, mentre que el 72,2% persones ingressades amb aquesta malaltia presenten una alta complexitat si s'escau.