Es reprendran els exàmens pràctics de conduir en fase 2

La Direcció General de Trànsit reprèn els exàmens teòrics i pràctics per a l'obtenció de l'permís de conduir en aquelles províncies que es troben en la fase II de la desescalada, prevista en moltes d'elles per al proper 25 de maig.













Amb l'objectiu de preservar la salut dels alumnes, professors i funcionaris de les Direccions Provincials, la Direcció General de Trànsit ha publicat una instrucció on es recullen les mesures específiques i precaucions necessàries per minimitzar riscos, a el temps que garantir un bon servei públic a els ciutadans.





El protocol establert per a la reactivació dels exàmens ha estat consultat i participat amb totes les associacions de el sector, així com amb els sindicats.









CONSIDERACIONS GENERALS









Es manté el servei d'exàmens tot el període estival. A causa de la situació excepcional que s'està vivint aquest any, les direccions realitzaran exàmens durant tot l'estiu a tot el territori nacional.







Els exàmens que es realitzen en els centres desplaçats podran mantenir-se sempre que hi hagi garanties el compliment de les mesures de mesures de neteja i desinfecció i de distància social establertes en el Pla de contingència de la DGT. Serà el cap provincial de Trànsit el que analitzi la situació de la seva província i prengui la decisió sobre la conveniència de derivar exàmens als centres oficials.







Per evitar aglomeracions en els centres d'exàmens es prohibeix la permanència a les zones d'espera de persones que no tinguin una relació directa amb la realització de la prova. Només pot estar personal de la prefectura, professors a l'càrrec de la prova i aspirants citats a aquesta hora.







Es limita el trasllat d'expedient d'exàmens d'una província a una altra mentre el Govern mantingui les restriccions a la mobilitat dels ciutadans pel risc per a la salut.





EXÀMENS TEÒRICS

Els exàmens teòrics seran els primers a reprendre en totes les direccions, prioritzant-se els referits a les pèrdues de vigència de l'permís de conduir i els d'obtenció i renovació de l'autorització especial per conduir vehicles que transportin mercaderies perilloses. En dies posteriors es reprendran de forma progressiva la resta d'exàmens teòrics.





A causa de la necessària distància de separació entre aspirants, la capacitat de les aules es veurà disminuïda, de manera que en la mesura que sigui possible s'incrementaran les convocatòries per donar resposta a la demanda.





Els aspirants hauran de portar sempre guants i mascaretes que han de dur damunt i disposaran d'hidrogel per al seu ús quan sigui necessari. Durant tot l'examen es garantirà la distància mínima de 2 metres entre alumnes.









EXÀMENS EN PISTA

La citació per a la realització de les proves d'aptituds i comportament en circuit tancat, pista, que han de realitzar els aspirants a l'obtenció de llicències i permís de conduir s'efectuarà de forma escalonada per evitar aglomeracions i en zones àmplies on es pugui mantenir la distància de seguretat.





A l'igual que en el cas dels exàmens teòrics, es prohibirà la permanència a les pistes a tota persona aliena a la prova i es recomana que cada alumne porti la seva pròpia equipació.





EXAMEN PRÀCTIC

La realització d'aquesta prova és la que més canvis suposa causa de l'espai limitat de el vehicle. El primer d'ells és el que es refereix a l'ocupació de l'habitacle, ja que només anirà l'alumne i el professor en la part davantera de el vehicle i l'examinador, sol, en els seients del darrere.





Tant els alumnes com els professors hauran de portar guants i màscara.





En el moment en que la prova sigui declarada no apta per acumulació de faltes o comissió d'una falta eliminatòria s'interromprà. L'examen no continuarà per no prolongar la situació de contacte social.





Les explicacions sobre la realització de l'examen es donaran sempre fora de el vehicle mantenint la distància recomanada





Les escoles particulars de conductors seran les responsables de la correcta neteja i desinfecció dels vehicles, així com de la neteja de la mateixa a l'finalitzar cada prova i en tot cas abans de la següent.





En el cas dels exàmens pràctics de moto, en els sistemes de comunicació entre examinador i alumne s'exigirà un intercomunicador mans lliures bidireccional i eficaç. La protecció de la mateixa enfront de el risc sanitari serà a càrrec de l'escola, i es recomana que el micròfon sigui d'ús individual. Així mateix, no s'admetrà la utilització d'equips en els quals l'examinador es vegi obligat a la seva manipulació o haver de col·locar-los-en oïdes (auriculars) o proveïts de micròfons que quedin allotjats propers a la boca, llevat que se'n pugui garantir la total higienització.





Tant la Direcció General de Trànsit com les escoles particulars de conductors tenen els seus propis protocols d'actuació per assegurar la seguretat dels seus empleats i ciutadans.





PRORROGA DE LES VIGÈNCIES DELS PERMISOS I de les autoritzacions ESPECIALS

Es recorda que l'Ordre INT / 262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret d'estat d'alarma 463/2020, de 14 de març, preveu que els permisos i llicències de conducció, així com altres autoritzacions administratives per a conduir, el període de vigència venci durant l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats mentre duri el mateix i fins a seixanta dies després de la seva finalització.