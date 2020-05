Dolors Montserrat: "La UE no veu bé la derogació de la Reforma laboral de l'any 2012"

Aquests dies, malgrat la pandèmia del Covid-19, l'activitat en les institucions europees no s'han detingut, sinó que han continuat treballant de manera telemàtica, com a milions de ciutadans. Temes per a prendre decisions no han faltat. Dolors Montserrat, eurodiputada, Portaveu del PP en el Parlament Europeu, presidenta de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu i exministra de Sanitat en el govern de Mariano Rajoy està participant activament en aquest treball europeu. Amb ella, des de Catalunyapress hem parlat per a repassar alguns dels temes d'actualitat en els quals troba treballant des d'Europa.













Què opines del pacte entre el govern i Bildu, sobre la derogació de la Reforma Laboral de l'any 2012?

La derogació de la llei laboral del PP seria un cop devastador per a l'economia espanyola i l'ocupació de milions de famílies. Hem de recordar que la reforma laboral del partit popular va ser un dels grans instruments de creació d'ocupació i de creixement econòmic. Per tant, estem veient que els canvis de versions, les justificacions absurdes que es fa des del PSOE per intentar llevar-li força a l'acord amb Bildu és una mostra més de govern sense nord i ineficaç que tenim els espanyols. Ara diuen que la derogació no serà integra, altres diuen que sí, i n'hi ha que afirmen que és absurd debatre ara i per tant, diguin el que diguin només hi ha una veritat, i és que la signatura de la portaveu del Partit socialista està en aquest acord amb Bildu. Contra aquest acord devastador per a l'economia hem traslladat una denúncia a la Comissió Europea que el govern de Sánchez vol carregar-se una reforma que primer va permetre reduir l'atur a 1. 700.000 persones des de febrer de l'any 2013 fins a maig de l'any 2018, va permetre crear 2.700.000 llocs de treball. Però és que ara mateix a Espanya es troben 7.000.000 de treballadors afectats per ERO o per ERTOS i per tant el que ha fet el govern socialista i comunista de Podem, és trencar el diàleg social, no estan d'acord ni els sindicats, ni les patronals ni els treballadors a Espanya. A més deixen sense un marc laboral que doni tranquil·litat, confiança i seguretat a 7.000.000 de persones que ja estan en curs de processos amb ERTOs i EROs. Per tant, és una barbaritat i serà un cop devastador.

Com creu que reaccionarà la Comissió Europea davant aquesta petició del grup popular a Europa?

La Comissió Europea quan estava de president Mariano Rajoy, quan vam fer aquesta gran reforma laboral, avalada també per la Unió Europea, on s'ha demostrat amb el temps que ens ha donat molta tranquil·litat, confiança i que és una molt bona eina. La Reforma Laboral és una gran màquina de crear ocupació i ens va permetre amb els esforços i les reformes que vam fer que la petita i mitjana empresa i els autònoms, fos possible treure Espanya endavant d'una crisi econòmica i retornar-la a la senda de desenvolupament econòmic i creació d'ocupació. Per tant estic convençuda que la Unió Europea ja va avalar en el seu moment aquesta reforma laboral i la Unió Europea va demanar a Espanya que si la deroga, ha de fer una altra reforma laboral, però que no pot deixar als llimbs a 7.000.000 de persones afectades per aquesta pandèmia i que no tinguem una eina, una reforma laboral eficaç per tornar a impulsar a Espanya en el creixement d'ocupació i retornar-li els llocs de treball a moltíssima gent després d'aquesta pandèmia. I tal com ho va fer en el seu dia avalant la reforma del PP i la que vol derogar el PSOE i Podem, van a avalar que Espanya necessita d'una reforma laboral com la que va fer el PP i que es mantingui per poder impulsar el creixement econòmic i mantenir els màxims llocs de treball i ajudar els empresaris, emprenedors i els autònoms perquè tornin a crear ocupació. I aquesta va ser una d'aquelles grans eines que va donar més tranquil·litat i la flexibilització per crear ocupació. No crec que estiguin per la laboral de derogar-la.





Al final a l'esquerra sempre la veiem com una gran amenaça per a la creació d'ocupació. Però ara amb la suma de socialistes i comunistes aviat veurem les cues quilomètriques d'aturats. No és res de nou, ja ho vam veure amb el govern de Zapatero i ara ho veurem, si no fan marxa enrere amb la derogació. Amb Zapatero era el socialisme però ara qui ens governa és el socialisme amb el comunisme.





S'interpreta així que el govern d'Espanya no ha informat a la Comissió Europea de la derogació de la Reforma Laboral?

Segur que no ho han fet, perquè tampoc va informar als que van donar suport l'Estat d'Alarma.

Hem vist com en un sol dia Sánchez va mentir a tots el que li van donar suport a l'Estat d'Alarma, va mentir als seus propis barons regionals, i va mentir a membres del seu propi govern. Hem vist aquest sainet de versions dins el govern i dels seus socis de govern. Hem vist com el propi Bildu deia que Sánchez els va demanar que no es fes públic l'acord fins que no estigués aprovat l'Estat d'Alarma perquè Ciutadans i PNB no sabien res del tema. Hem vist, una altra vegada que aquest govern menteix als espanyols, als seus propis socis, patronals i sindicats. Aquesta derogació de la reforma laboral trenca amb el diàleg social tan necessari en aquests moments tan complicats, que només junts, només junts podrem sortir d'aquesta crisi d'impulsar a Espanya amb mesures econòmiques i laborals com les de la reforma per tornar al camí de l' ocupació i el creixement econòmic.





Ha tingut vostè algun contacte amb la CEOE, amb empresaris per parlar de la derogació de la Reforma Laboral?

Amb la CEOE no, però amb el sector productiu i empresari, sí, i estan molt preocupats. El sector turístic està molt preocupat per les mesures que aquest govern ha posat damunt de la taula. Estem veient com la Comissió Europea presenta un paquet de mesures de recuperació per al sector turístic, ja que aquest és un dels sectors més importants de l'economia espanyola i representa un 25% del PIB espanyol amb totes les activitats indirectes que giren al voltant d'ell.





Però no només a nivell espanyol sinó també a nivell europeu on suposa un 11% del PIB europeu. Europa és la tercera destinació turística de món i a la Comissió Europea el partit popular europeu estem treballant per salvar la temporada d'estiu dels països europeus. Hem presentat un pla per al sector turístic i un dia abans de presentar el Pla de recuperació al Parlament europeu amb el partit popular que és qui lidera la comissió, veiem com Sánchez el que fa és anunciar la quarantena i que qualsevol persona que vingui de fora no podrà venir i que haurà de fer la quarantena. Per si fos poc hem vist com un Ministre del Govern d'Espanya va trucar al sector turístic precari, estacional i de baix valor afegit. I s'ha demanat la rectificació o la dimissió d'aquest ministre.





Estem veient una altra vegada a aquesta esquerra acompanyada pel comunisme de Podem completament sense nord tant en la crisi sanitària com en la crisi econòmica i on no estan fent un paquet d'impuls econòmic perquè tots els sectors productius, també estic parlant de l'agricultura de la defensa de la PAC, de la defensa de la pesca a Europa, del sector turístic, de la reindustrialització d'Europa, parlo de que hem de treballar per fer la transformació de l'era analògica a la digital. Estem veient com el govern d'Espanya abandona els treballadors.





Com els treballadors durant dos mesos no cobren els seus ERTOS, hem vist com pacten d'amagat aquest govern la derogació íntegra de la Reforma Laboral i posen en el mateix pacte que ho faran durant l'Estat d'Alarma. És a dir, aprofitar un Estat d'Alarma, per derogar una Reforma Laboral que ha estat un mecanisme positiu de creació d'ocupació i ho fan d'amagat i sense comunicar-ho i trencant el diàleg social amb sindicats, empresaris, autònoms i emprenedors. I a sobre estem veient com a tots els sectors productius no els estan ajudant. Quan podíem estar salvant la temporada d'estiu del Turisme a Espanya amb seguretat, sempre amb seguretat, nosaltres estem parlant de compatibilitzar la seguretat sanitària amb l'impuls de la nostra economia espanyola. Estem veient com han abandonat a tot el sector productiu i a tota la societat espanyola.





I davant estem PP que no deixarem ningú enrere i estem ajudant des d'Espanya, també des d'Europa a tots els sectors ia tots els treballadors. Per això el PP que lidera la comissió a Europa hem presentat un Pla de recuperació amb tres grans eixos:





El primer reforçar tots els sistemes de salut perquè tornin a tenir la fortalesa, la resiliència perquè no ens torni a passar el que ens ha passat.





Que arribi la liquiditat als sectors econòmics i productius a través del Banc d'Inversions Europeu, perquè els sectors tornin obrir els seus negocis.





Tercer, la protecció als empleats a través del programa SURE que és un programa europeu per garantir els llocs de treball, ajudar a pagar els ERTOS i els EROS per no deixar a cap família enrere. Aquest pla va dirigit a les famílies per no deixar ningú enrere del Partit Popular des d'Europa per a Espanya.





Ha perdut el govern espanyol credibilitat a Europa després de veure com ha portat tot el procés de la pandèmia a Espanya?

El mateix que hem patit els espanyols, ho veuen els europeus. Tenim un govern que reacciona tard i malament. Com vam veure quan no van fer cas dels advertiments de l'OMS al gener i les advertències de la UE. Crec que al gener l'OMS ja va advertir als estats europeus que havien de fer apilament de material, posar en marxa mesures de prevenció i material sanitaris. Material em refereixo a EPIS, màscares, respiradors, l'accés a medicaments i no només l'OMS i sinó també la UE va advertir.





Jo mateixa li vaig preguntar a la Dra. Alemanya del Centre d'Emergències Europees que en quina data va advertir a Espanya, i com a tots els països europeus, els va advertir el 16 de gener, que aquesta epidèmia es convertiria en pandèmia, tots estats s'havien de posar en marxa per preparar-se en la prevenció i en l'atenció. Després vam veure que la UE el 2 de març va enviar les recomanacions que no es fessin actes d'aglomeració i una setmana després desoímos aquestes recomanacions i es va animar a participar en les manifestacions de l'8M. Quan estava veient el govern d'Espanya com s'estava dessagnant de dolor nostre país veí a Itàlia. Quan veient el que estava passant a Itàlia i podíem preveure el que podia passar-nos en diverses setmanes a nosaltres i tot i així es va fer cas a la UE i a l'OMS i es va animar a sortir a la gent en actes sense protecció, prevenció ni distància social amb moltes aglomeracions. Això va ser una gran irresponsabilitat de govern. El mateix que hem patit a Espanya, ho estan veient a Europa, tant amb la crisi sanitàries com estan veient que no tenim un govern a Espanya que està fent les reformes necessàries per impulsar l'economia, als sectors productius i econòmics per protegir els nostres treballadors i un gran exemple és aquesta derogació integral de la Reforma laboral en el document signat entre el govern i Bildu, durant l'Estat d'Alarma, d'esquena al diàleg social, d'esquena a Europa i d'esquena a tota la ciutadania espanyola. I ara el més greu és que tots estarem als llimbs, sense una regulació laboral, les empreses no podran continuar treballant o mantenir els treballs, i els treballadors es troben afectats per ERTOs i EROS en el que passarà. El que necessiten els nostres treballadors i empreses és protecció, seguretat, tranquil·litat que poden continuar treballant i continuar aixecant les persianes dels seus negocis i creant ocupació.