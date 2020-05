Sanitat flexibilitza les passejades des de dilluns: fins a deu persones en fase 1 i fins a 15 en fase 2

El ministeri de Sanitat ha decidit flexibilitzar les passejades en fase 1 i fase 2 de manera que fins a 10 persones puguin realitzar-los en fase 1 i fins a 15 en fase dos, segons han confirmat a Europa Press fonts d'aquest departament, que ha publicat una nova ordre al BOE aquest dissabte 23 de maig. Tot Espanya estarà en fase 1 o fase 2 des del proper dilluns 25 de maig.





Aquesta flexibilització també afecta, per tant als menors. "Avui s'han flexibilitzat les normes per les passejades amb nens i nenes durant la fase 1. Fins ara només podien sortir acompanyats d'un adult. A partir del dilluns podran passejar amb dos adults si es vol, mantenint les mesures de seguretat", ha tuitejat el ministre de Consum, Alberto Garzón.





Així ho reflecteix l'ordre publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per la qual es es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 en aplicació de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.





La publicació introdueix una nova disposició addicional per a la flexibilització per als desplaçaments de la població infantil i pràctica de l'activitat física no professional.





Per això, després de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, deixen de ser aplicable als desplaçaments de la població infantil ia la pràctica de l'activitat física no professional les limitacions previstes respectivament en els articles 3.1 de l'Ordre SND / 370/2020, de 25 d'abril, i 2.3 de l'Ordre SND / 380/2020, de 30 d'abril.