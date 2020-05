Barcelona aborda amb el Govern la mobilitat entre regions sanitàries metropolitanes

L'Ajuntament de Barcelona manté converses amb el Govern sobre la "necessitat d'obrir la mobilitat" entre les regions sanitàries de Barcelona ciutat, metropolitana sud i nord, entre les que de moment no està permès circular si no és per una causa justificada.





Fonts municipals han informat que el Govern no preveu obrir la mobilitat aquest dilluns --quan les tres regions passen a la fase 1--, tot i que manté un diàleg obert sobre aquest tema amb les ciutats de l'àrea metropolitana i amb Barcelona, a través de l'oficina mixta per a la desescalada.





L'Ajuntament és partidari d'obrir la mobilitat "com més aviat millor", segons les fonts consultades, que confien que les converses avancin positivament per fer-ho possible a través de la col·laboració entre administracions.