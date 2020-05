La judicatura espera almenys 700.000 recursos per les sancions en estat d'alarma

Fonts dels jutjats han informat que estimen que, un cop acabi l'estat d'alarma, arribin 700.000 recursos per les sancions que han imposat les forces i cossos de seguretat de l'Estat durant el confinament, segons informa El Confidencial Digital.









Fins ara, les diferents policies de l'estat han imposat un total de 1.021.773 propostes de sanció. Segons informen fonts del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), entre un 70 i un 80% de les multes es van a recórrer, de manera que pronostiquen un col·lapse del sistema judicial.





Però aquest no serà l'únic problema dels jutjats espanyols: "Recuperar només els assumptes que ja tenien abans era complicat. Si a sobre preveiem que vindrà el que vindrà és un problema i greu", indiquen fonts de la judicatura a El confidencial Digital.





Per aconseguir rebaixar la càrrega de treball dels jutjats, el Govern ha aprovat un decret-llei que preveu la creació d'unitats judicials perquè tractin els assumptes derivats de la pandèmia del Covid.





Des del Ministeri de Justícia han decidit que els jutjats obrin a l'agost (un mes on solen estar sense activitat) per poder posar-se al dia.





No obstant això, per als magistrats no és suficient, i demanen un reforç de les jurisdiccions dels social i mercantil, anticipant l'allau de reclamacions que arribaran als jutjats pels ERTO.





De la mateixa manera, els jutges esperen que s'incrementin notablement els plets familiars i divorcis, alhora que les denúncies que moltes empreses posaran a l'Administració. Amb l'aplicació de l'estat d'alarma, molts contractes públics van ser suspesos i, previsiblement, les empreses adjudicatàries exigeixin responsabilitats a Govern.