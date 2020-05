Els infermers aconsellen evitar tocar superfícies en transport públic, botons d'ascensors o tiradors

L'Organització Col·legial d'Infermeria ha ofert un seguit de recomanacions per evitar un repunt de casos en les noves fases de la desescalada del COVID-19, a través de la difusió d'una infografia i un vídeo dirigit als ciutadans, en la qual aconsellen, entre altres aspectes, evitar tocar superfícies en transport públic, botons d'ascensors o tiradors de portes, a més recomanen pagar amb targeta sempre que sigui possible.









En aquest nou material gràfic, recorden l'obligatorietat de portar mascareta quan no sigui possible mantenir una distància de seguretat de dos metres, també aconsellen evitar el contacte amb altres clients quan s'accedeixi a locals comercials i es recomana demanar cita prèvia, en els casos que sigui possible.





A més, apunten que els tiradors de portes, botons d'ascensors o trucadors en el transport públic són un gran focus de contagi i, per això, recomanen evitar el contacte amb les mans i substituir-lo per un mocador o el colze. Un altre dels punts sobre els quals es posa l'accent són els diners en efectiu, s'aconsella pagar amb targeta de crèdit sempre que sigui possible. D'altra banda, es fa una crida a la responsabilitat amb els nens, ja que reclamen que amb ells hem de ser un exemple de comportament perquè vegin la importància de seguir les normes pautades.





Els infermers recorden que per als casos en què sigui possible teletreballar és el més recomanat en termes de salut pública i aconsellen explicar bé als nens les noves mesures si van a tornar a les seves escoles. D'altra banda, aconsellen posar-se en contacte amb centres de salut i clíniques per reprendre consultes i tractaments, sempre mantenint les recomanacions de seguretat.





Finalment, s'incideix de nou en la importància de mantenir una correcta i constant higiene de mans en tot moment, rentar tots els objectes que hagin estat en contacte amb l'exterior, així com desinfectar roba i sabates a l'arribar a les nostres cases.





A través d'un comunicat, puntualitzen, però, que aquesta nova etapa "no significa la fi de la pandèmia". "Hem de recordar que el virus no ha desaparegut, el risc de contagi no ha disminuït i la població ha de ser conscient que està a les mans evitar que tornem a veure augmentar diàriament el nombre de persones mortes", ressalta el president dels infermers, Florentino Pérez Raya.





"Ens sembla molt important fer veure que aquesta nova forma de relacionar-nos socialment durarà fins que es trobi una vacuna o un tractament efectiu. Aquesta serà la nostra nova normalitat durant un temps i és imprescindible que tots sapiguem com comportar-nos. Hem d'ajudar entre tots a que no tornem a una situació similar a la de el principi de la pandèmia ", conclou el president.