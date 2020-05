Alemanya confirma la seva entrada en recessió amb una caiguda del PIB del 2,2% en el primer trimestre

El Producte Interior Brut d'Alemanya es va contraure un 2,2% el primer trimestre del 2020 en comparació amb els tres mesos anteriors, quan havia retrocedit un 0,1%, el que confirma l'entrada en recessió tècnica de la major economia europea i suposa la seva contracció més severa des de la crisi global financera de 2008/2009, així com la segon major des de la unificació alemanya, segons ha informat l'Oficina Federal d'Estadística (Destatis).



En concret, l'oficina estadística alemanya ha detallat que la caiguda registrada en els tres primers mesos de 2020 en comparació amb el trimestre anterior només es veu superada per la qual es va produir en el primer trimestre del 2009, quan el PIB es va desplomar un 4, 7%.



"Tot i que la propagació de el nou coronavirus no va tenir un efecte important en el desenvolupament econòmic al gener i febrer, l'impacte de la pandèmia va ser bastant greu en el primer trimestre del 2020", ha indicat Destatis.



En comparació amb els tres primers mesos de 2019, el PIB d'Alemanya va experimentar una contracció del 1,9%, després de el creixement interanual de l'0,2% registrat entre octubre i desembre de 2019.



En els tres primers mesos de 2020, el consum va registrar una substancial caiguda del 2,2% respecte del trimestre precedent, amb un descens del 3,2% de la despesa de les llars, mentre que la despesa pública va augmentar un 0,2%.



Per la seva banda, la inversió empresarial es va paralitzar, amb un descens del 0,2% de la inversió en la formació de capital brut fix, en contrast amb l'increment del 1,6% el primer trimestre del 2019.



Així mateix, les exportacions i les importacions van registrar una aportació negativa a l'economia, amb caiguda del 3,1% i del 1,6%, respectivament.