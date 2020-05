Podem redissenya el seu logo tornant als orígens

Podem ha presentat aquest dilluns, després de culminar la seva Tercera Assemblea Ciutadana Estatal, la seva nova imatge visual, amb la qual pretén reflectir el seu nou rol com "força de govern", però sense "oblidar els seus orígens". Per a això, han tornat a atorgar un paper principal en el seu logo al cercle, una figura geomètrica que dóna nom a les seves agrupacions de bases.









El partit liderat per Pablo Iglesias havia optat per destacar en els últims anys la paraula 'Podem', que reproduïa acompanyada d'un punt final, com la seva imatge principal. Ara ha recuperat, encara que amb un estil renovat, el símbol d'anells entrellaçats i superposats, que ja formava part del primer logo amb el que van saltar a l'arena política fa sis anys, al gener de 2014.





"Aquesta nova imatge té en compte que per Podem el més important són els seus cercles, les seves inscrites i inscrits. Amb aquest disseny, reafirmem una evolució en aquesta nova fase política, que expressa cohesió, dinamisme i força, cap a formes més perfectes", explica el secretari de Comunicació de Podem, Juanma Del Olmo, que "amb seguretat" mantindrà el seu càrrec en la nova Executiva del partit morat, que Iglesias triarà "en els pròxims dies", segons fonts del partit morat.





MORAT I UN NOU GROC ATARONJAT

En aquesta nova etapa Podem manté el color morat com el seu principal senyal d'identitat, tot i que ha decidit combinar-ho amb un groc ataronjat. "Una nova combinació de colors, més robusta, que expressi la combinació d'energia i audàcia que ens ha portat fins aquí i ha de seguir-nos acompanyant", detalla Del Olmo.





Podem també ha variat lleugerament la seva tipografia, tot i que manté el mateix estil de traços senzills, sense remats ni adorns; una tipografia "clara i senzilla", segons Del Olmo, com considera que ha de ser "la manera de comunicar" el seu discurs, i alhora, aportant "maduresa, robustesa i solidesa per a un partit acabat de sortir de la seva III Assemblea Ciutadana i que està preparat per encarar els propers reptes com a força de Govern ".





Per donar a conèixer aquesta nova imatge, Podem ha difós un vídeo en què repassa l'evolució del seu logotip a mesura que ha anat afrontant etapes, des del primer, que combinava morat i verd, amb una tipografia amb traços molt fins i la primera 'o' amb la forma dels anells entrellaçats, a l'anterior a aquest, amb la paraula Podem seguida d'un punt.