Catalunya notifica 13 morts i 242 nous casos de Covid-19 en les darreres 24 hores

El Departament de Salut ha informat que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 65.000 casos positius acumulats de Covid-19.









De la mateixa manera, hi ha 226.759 casos de possibles infectats per coronavirus. Es tracta de persones que presenten símptomes i a les que no se'ls ha realitzat una prova PCR, o se'ls ha fet i el resultat ha donat negatiu.





Des de l'inici de la pandèmia fins ara, un total de 4.016 persones han estat ingressades de gravetat (actualment són 205) i s i s'han comptabilitzat un total de 37.180 altes hosptalarias.





Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 11.848 persones han mort fins a dia d'avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 6.619 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 3.928 a una residència i 774 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.