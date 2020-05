Leyendas del Rock s'ajorna a 2021: "El nostre amor pel heavy metal és per a tota la vida"

El festival Leyendas del Rock ha ajornat la seva edició d'aquest any a l'agost del 2021 amb el 82% d'artistes del cartell confirmats per a la nova data.





"No estem tristos, només ho assumim amb serenitat i amb la certesa que la nostra unió es fa més fort. El nostre amor pel heavy metall és com el de Florentino Ariza en Los Tiempos del Cólera, per a tota la vida", expressa la promotora en un comunicat.





Davant la pandèmia del coronavirus i la impossibilitat de celebrar grans esdeveniments, el Leyendas tornarà els dies 5, 6 i 7 d'agost de 2021 a la localitat alacantina de Villena.





El 82% de les bandes ja estan reconfirmadas per 2021, al costat de diversos artistes internacionals i nacionals "interessants" que estaven pendents d'anunciar i s'aniran desvetllant en els propers mesos.





Les entrades ja adquirides amb antelació (abonament de tres dies, piscina i càmping ombra) es converteixen automàticament en vàlides per a la nova data, per la qual cosa no cal fer cap tràmit.









Els que vulguin recuperar l'import (despeses de distribució exclosos), poden fer-ho mitjançant el mateix canal on es van comprar: a Ticketmaster i a les botigues i punts habituals, un cop vagin reobrint.





Des d'aquest dimarts, fins al 30 de juny, l'organització del Leyendas dóna 37 dies de termini "per no caminar amb aclaparaments". També agraeix la fidelitat dels que conservin el seu abonament de tres dies amb el regal de 20 euros a 'tokens' per al seu consum en barra, a l'hora de posar-se la polsera a taquilla.





L'organització confia que els que no tinguin una necessitat "imperiosa" no van a sol·licitar la devolució del tiquet per retrobar-se en "l'hospitalària i acollidora Villena". "Arribats a aquest punt, no ens posarem a plorar amb que tingueu en ment als muntadors d'escenari, cambreres, taquillers, tècnics... perquè el vostre cor és més gran que tot això i sabem de sobres que ja penseu en ells".





PROMET "EL MILLOR LEYENDAS"





Tot i que encara no pot prometre per 2021 "el millor cartell de la història del Leyendas", la promotora assegura que serà "el millor Leyendas" que estigui al seu abast i agraeix a l'Ajuntament de Villena el seu "suport incondicional".





El Leyendas del Rock espera que el seu públic torni a "rebolcar-se en el verd i frondós gespa del seu poliesportiu i celebrar la vida novament amb un litre de cervesa fresca a les mans, un hidromel cortesia dels déus d'Asgard, un vi de les terres de Villena, un saborós entrepà de cansalada Leyendas i, sobretot, amb un gran torrent de Heavy Metal".