Les matriculacions de cotxes cauen un 88% a Espanya, el país europeu més afectat

El mercat espanyol va liderar, amb un retrocés del 87,8%, les caigudes de matriculacions de vehicles industrials i autobusos a l'abril en el conjunt d'Europa, on es van vendre 71.029 unitats, un 68,3% de disminució, segons dades de l'Associació de Constructors Europeus d'Automòbils (ACEA).



L'evolució de l'mercat europeu de camions i autobusos a l'abril va estar marcada per la pandèmia de l'coronavirus, que va obligar a paralitzar l'activitat en els centres de producció i també la venda de vehicles a gairebé tot el continent.



Espanya, com un dels països més afectats pel Covid-19, va ser el mercat europeu que va experimentar a l'abril una caiguda més gran de matriculacions d'aquest tipus de vehicles, amb un retrocés de l'87,8%, superant els descensos de la resta dels principals mercats europeus: Alemanya (-45,1%), França (-82,4%), Itàlia (-85,5%) i el Regne Unit (-84,5%).



Durant els quatre primers mesos de 2020, les matriculacions europees de camions i autobusos es van situar en 582.787 unitats, un 35,3% de rebaixa en la comparativa amb les 900.881 unitats que es van lliurar en aquest mesos de 2019.



Per tipus de vehicles, les vendes camions lleugers van baixar un 70,7% mensual, fins 53.604 unitats, al temps que en el primer terç de l'exercici el volum va ser de 476.112 unitats, una disminució de l'36,1%.



En el conjunt d'Europa es van matricular 16.194 camions de més de 3,5 tones, un 56,7% menys, i 95.882 unitats en el que va d'exercici, un 32,9% menys. El mercat de camions pesants es va contraure un 60,1% mensual, fins 12.136 unitats, i un 35,2% quadrimestral, amb 76.002 unitats.



La pandèmia de coronavirus també va afectar a l'evolució de les vendes d'autobusos i autocars a Europa durant el mes d'abril, quan es comecializaron 1.231 unitats, un 66% de baixada. Entre el gener i el mes passat, el retrocés es va situar en el 17,4%, amb 10.793 unitats.