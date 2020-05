Sánchez allunya Podem de les presidències de les empreses públiques

El Govern de coalició està donant lloc a moltes lluites internes. La setmana passada es va produir un enfrontament retransmès públicament entre el Iglesias i Calviño per la reforma laboral, però hi ha altres conflictes que queden més amagats. Entre ells, el rebuig de Sánchez a què Podem pugui col·locar als seus afins en empreses públiques.









Segons informen alguns mitjans, Pablo Iglesias ha pressionat a Teresa Riera, la ministra de Transició Ecològica, per a controlar Acuamed i Acuaes. "La ministra va consultar amb Sánchez per evitar-se problemes i el president li va dir que ho deixés tot com aquesta", asseguren algunes fonts a OkDiario.





Les dues empreses que estan en el punt de mira de Podem són de les que més obres s'adjudiquen. Acuamed es dedica a realitzar obres hidràuliques a la Mediterrània, i Acuaes en la resta de país. Les obres solen tenir un pressupost d'entre 100 i 150 milions d'euros. Pel que fa al sou dels presidents de les companyies, en Acuamed arriba fins als 132.000 euros anuals.