La sanitat privada reprograma l'assistència mèdica presencial de patologies diferents al COVID-19

La sanitat privada ha iniciat la reprogramació metge-assistencial de caràcter presencial per atendre consultes ambulatòries, urgències i cirurgies de patologies no COVID-19, un cop superada la fase més crítica de la pandèmia i davant d'una "disminució notable" de la pressió assistencial de l' coronavirus.









Segons ha informat la patronal dels centres sanitaris privats, l'Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE), la majoria dels centres es troben lliures de casos de COVID-19 i han condicionant des de fa setmanes els seus espais i disposat protocols de direcció mèdica per evitar riscos de contagi tant a pacients com a personal sanitari.





Els nous processos integren de manera generalitzada mesures que s'apliquen tant en consulta com en urgències i quiròfans. S'ha produït una separació en circuits nets i segurs de Covid-19 per a pacients i personal sanitari. S'incrementen les mesures d'higiene i desinfecció, amb l'ús de forma freqüent de desinfectant tant de mans com de superfícies, i l'obligació d'ús de mascaretes i guants per als facultatius. Es realitzen test diagnòstics de forma generalitzada a tots els pacients que van a ser operats o en els paritoris.





Les citacions als pacients es produeixen amb major distanciament entre consultes per evitar aglomeracions en espera. S'han creat nous espais per afavorir un major distanciament social.



Es limiten les visites als pacients ingressats. Sempre que l'exploració física ho permeti es mantindrà una distància de seguretat. La recomanació general als pacients, excepte casos de total necessitat, d'arribar a consultes sense acompanyants i amb una puntualitat major per limitar el contacte amb altres usuaris. I fins i tot es valoren quarantenes preventives en casos necessaris.





"En els últims mesos hem viscut una situació sense precedents a causa de la pandèmia. Les mesures de confinament han ajudat a controlar-les però estem en un moment en què la resta de malalties han de ser ateses davant el risc de complicacions del quadre clínic", comenta el president de ASPE, Carlos Rus.