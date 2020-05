Caçat a Barcelona intentant empenyorar un Picasso fals per 200.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment a un empresari de 71 anys i veí de Barcelona per presumptament intentar vendre i empenyorar per 200.000 euros una obra d'art falsament atribuïda a Pablo Picasso.





La policia catalana ha explicat en una nota de premsa aquest dimarts que van iniciar la investigació a la fi de 2019 perquè un home estava intentant empenyorar l'obra a una entitat de finançament que oferia préstecs pignoratius.





L'obra, amb el nom 'Le Peintre', anava acompanyada d'un certificat d'autenticitat emès suposadament per la filla de l'artista, i d'un contracte de compravenda signat el 1994 per un valor de 110.000.000 pessetes, i també portava adhesius de galeries de Londres i París per donar més rellevància a la peça.









Els investigadors van contactar amb 'Picasso Authentification', entitat encarregada de protegir el llegat de Picasso, que va assegurar als Mossos que era una falsa atribució, i després d'això la policia va saber que la persona que l'estava oferint com a autèntica era coneixedora de la seva falsedat.





Després de ser denunciat, els agents van confiscar la peça i van constatar que era una còpia original d'un Picasso amb el mateix nom i any, impresa en tinta sobre tela i posteriorment retocada amb pinzellades de pintura resseguint el dibuix inferior, i que també havia estat sotmesa a diferents processos d'envelliment.