El PP exigeix a Ábalos que expliqui com va adjudicar la compra de mascaretes

El PP ha exigit la compareixença del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, per explicar l'adjudicació de tres contractes per adquirir i distribuir mascaretes durant la crisi del coronavirus, dos per part del seu departament i un tercer per part de interior "per recomanació de l'equip de José Luis Ábalos".





I és que els populars manifesten els seus "dubtes" pel fet que aquests contractes s'adjudiquessin a "una petita empresa" que, relaten, "ha passat de facturar 100.000 euros en un any a 40 milions per haver rebut tres contractes milionaris del Govern central".









En el cas dels contractes del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ambdues adjudicacions es van aprovar en sengles ordres ministerials del seu departament datades els passats 20 i 26 de març.





Segons informa 'Vozpópuli', la compra de material sanitari es va encarregar a l'empresa Solucions de Gestió i Suport d'Empreses, una societat amb seu a Saragossa que presta serveis de desenvolupament i assessorament tècnic en activitats internacionals de salut, energia, aigua i infraestructures agrícoles, principalment en països d'Àfrica.