La Junta de Naturgy aprova la gestió de la companyia

Naturgy va anunciar als seus accionistes, aquest dimarts, la creació d'una Comissió de Sostenibilitat, formada per cinc membres, que supervisarà l'evolució i el paper de la companyia en la transició energètica així com en tots els seus indicadors mediambientals, de seguretat i salut i de responsabilitat social.









President executiu de Naturgy, Francisco Reynés





Els accionistes de la companyia van aprovar els comptes anuals de 2019 i van donar suport al bon desenvolupament de les seves negocis durant l'exercici, malgrat un context energètic advers i un entorn macroeconòmic complex, agreujats posteriorment per la crisi sanitària a nivell global.

La companyia va explicar les línies de gestió prioritàries per al 2020 enfocades, entre altres, en enfortir la seva liquidesa, així com l'ús dels mecanismes de revisió previstos en els contractes d'aprovisionament de gas per adaptar-los a la nova realitat de mercat.





La Junta va aprovar un dividend total en efectiu de 1,37 € / acció a càrrec dels resultats del 2019, un 5% més que el 2018. Dins d'aquest segon trimestre, la companyia abonarà un dividend complementari de 0,01 € / acció .

La Junta General d'Accionistes va aprovar el nomenament de Lucy Chadwick i Isabel Estapé com a noves conselleres dominicals per GIP i Criteria, respectivament, avançant així cap a la paritat en el seu Consell d'Administració. També es va acordar la reelecció d' Helena Herrero com a consellera independent i dels consellers Marcelino Armenter i Rajaram Rao com a consellers.













La companyia reforça la seva estructura directiva amb la creació de tres unitats executives de negoci. Les noves incorporacions; Pedro Larrea, Jorge Barredo i Carlos Veí; estaran al capdavant d'aquestes tres unitats i reforçaran a l'equip actual per afrontar els nous reptes energètics i captar noves oportunitats de creixement.





1. Pedro Larrea, Unitat de Gestió de l'Energia i Xarxes: Larrea és enginyer de mines per la Universitat Politècnica de Madrid i MBA per INSEAD. Compta amb una carrera professional dilatada en sectors industrials molt diversos. Té experiència en el sector energètic en aspectes clau com regulació, gestió de commodities, aprovisionaments o nous models de gestió de l'energia. Larrea ha estat CEO d'empreses de el sector energètic a l'Amèrica Llatina i ha desenvolupat la seva carrera professional en, entre altres, Endesa, PricewaterhouseCoopers, Ferroatlantica i més recentment FerroGlobe, com CEO al Regne Unit.





2. Jorge Barredo, Unitat de Renovables, Innovació i Nous negocis: Barredo és Enginyer Naval per la Universitat Politècnica de Madrid. Va ser fundador en 2005 d'una enginyeria dedicada a l'mercat fotovoltaic, que el 2008 va passar a ser Gestamp Solar, connectant les primera plaques fotovoltaiques a Espanya i iniciant la seva expansió internacional. Després de l'entrada de fons d'inversió, va passar a denominar-X Elio i Barredo va ser nomenat CEO en 2015 i posteriorment, en 2019, president d'aquesta companyia. Des de 2012 ha estat president de la patronal d'energia fotovoltaica UNEF.





3. Carlos Veí, Unitat de Comercialització Minorista: Veí és Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid i Executive MBA per l'IESE. Des de 2013 ha estat soci fundador i CEO de la República Mòbil, desenvolupant nous i rupturistes canals de relació amb clients. Veí compta amb una àmplia experiència com a responsable de vendes i màrqueting a Vodafone durant una dècada. Anteriorment va treballar en consultoria liderant projectes de gestió a Europa principalment en les àrees d'Estratègia, Finances, Comercial / Màrqueting, Tecnologia i Operacions.





LA INNOVACIÓ SERÀ MÉS IMPORTANT





A pregunta de Catalunyapress en relació a el paper que juga la innovació en el Pla d'Naturgy, el seu president, Francisco Reynés, ha manifestat que "la innovació era, és i serà sempre important a la nostra empresa. Tot el que té a veure amb innovació es està accelerant i anem cap aquesta direcció ".













En paraules de Reynés "en Naturgy estem treballant en la generació de noves energies a través del Hidrogen i energies renovables i molt atents a tot el que té a veure amb bateries i piles".





"Li estem donant més força a la Unitat de Renovables organitzativament i en la innovació busquem dos objectius, ser més competitius i sostenibles. Apostem per la descarbonització i la transició energètica", ha afirmat el president de Naturgy.





Reynés ha tingut paraules d'agraïment als "2.500 col·laboradors que han fet possible el treball d'Naturgy durant aquesta pandèmia mentre el 75% de la plantilla estava confinada. Moltes gràcies".





LA JUNTA TELEMÀTICA ESTAR PRESIDIDA PER FRANCISCO REYNÉS

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, va presidir la Junta General Ordinària d'Accionistes de Naturgy, que va tenir lloc a Madrid després de la pròrroga de l'Estat d'Alarma.





La Junta va aprovar va aprovar la reducció de capital mitjançant amortització, abans de l'30 de juliol, de fins a 21.465.000 accions pròpies, dins de el programa share buy back iniciat el juliol de 2019 i va acordar a el tancament del primer trimestre del l'exercici 2020 la suspensió temporal de aquest programa de recompra d'accions pròpies fins a tenir major visibilitat sobre la durada i profunditat de la crisi derivada del Covid19.

























"Tot i un entorn energètic advers i un context macroeconòmic en contra, el 2019 hem complert els nostres compromisos fixats en el nostre full de ruta: som més eficients, hem reduït el nostre perfil de risc, hem complert les desinversions previstes, mantingut la disciplina financera i , el més important, seguim apostant per ser un actor clau en la transició energètica, avançant cap a un mix energètic més sostenible ", va explicar el president de Naturgy, Francisco Reynés.





La Junta General d'Accionistes va aconseguir un quòrum del 75% i més de 2.000 persones es van connectar telemàticament a aquesta.





CONCLOSA LA PRIMERA FASE DEL PLA ESTRATÈGIC





La companyia ha conclòs pràcticament la primera fase del seu Pla Estratègic convertint-se en més àgil i dinàmica gràcies a la implantació d'un canvi cultural organitzatiu amb major simplicitat d'estructures, transparència en el seu funcionament i accountability. Així mateix, s'han optimitzat processos non core i s'ha desinvertit en negocis sense massa crítica. Durant aquest primer període de el Pla Estratègic, Naturgy ha posat el focus en inversions alineades amb la transició energètica i ha mantingut la disciplina d'inversió, primant la rendibilitat enfront de la mida.





Els objectius per a la segona fase de el Pla Estratègic passen, entre d'altres, per mantenir la reducció de l'perfil de risc a través de la rotació d'actius, en línia amb els objectius de la transició energètica, així com en l'establiment de relacions win-win amb els reguladors i en la renegociació dels contractes de subministrament de gas.





Altres objectius fixats per Naturgy per a la segona fase de el Pla Estratègic són l'optimització i automatització de processos core i l'enfortiment de la posició de la companyia, centrada en l'estructura financera i en l'avanç en els compromisos ESG, entre d'altres.





















"És imperatiu per a la companyia adaptar la seva organització als nous reptes així com focalitzar-nos en la satisfacció a el client com a passos necessaris per avançar en els nous escenaris", va remarcar el president de Naturgy.





La companyia afronta així la segona part de el Pla Estratègic en un escenari volàtil, d'incertesa en els mercats internacionals i forta contracció dels preus de les matèries primeres, tot això marcat per la crisi sanitària derivada de l'Covid19. A el context energètic de la primera part de l'any, amb una caiguda generalitzada de tots els índexs (HH -33%, JKM -63%, NBP -64% o el pool elèctric espanyol amb un -41%), se sumen les previsions de PIB negatiu per a totes les geografies principals en què la companyia està present.





Davant l'actual situació plena d'incerteses de l'entorn pel Covid19, la companyia ja va avançar a principis del mes d'abril algunes de les seves línies de gestió prioritàries per al 2020, centrades en, entre altres, mantenir una liquiditat robusta, una còmoda posició de balanç i flexibilitat, així com fer ús dels mecanismes de revisió ordinaris i extraordinaris previstos en els contractes d'aprovisionament de gas per adaptar-los a les condicions actuals de mercat.





Naturgy accelerarà les seves iniciatives de transformació per millorar en eficiència i flexibilitat i en assignació de recursos davant el nou escenari; i continuarà analitzant oportunitats de creixement i de rotació d'actius que contribueixin a la millora de l'perfil de risc de la companyia ia la creació de valor. Addicionalment, i amb l'objectiu de consolidar el seu protagonisme en la transició energètica, Naturgy treballarà per incrementar el pes de l'negoci elèctric, especialment en la generació renovable.





"Per tot això, l'exercici 2020 serà reptador i no concebem afrontar sense avançar en la nostra transformació. Una evolució a la qual obliga, avui més que mai, un entorn cada vegada més competitiu i demandant. Hem arribat gairebé a l'equador de el Pla Estratègic complint amb allò al que ens vam comprometre i encara ens queden moltes coses per fer ", va afirmar Francisco Reynés.





NATURGY CREA UNA COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT





En aquesta transformació, la companyia avança significativament en matèria ESG (Environmental, Social and Governance) per "generar valor sostenible a llarg termini per a tots els nostres públics d'interès i enfortir la nostra companyia, sempre respectuosa amb el medi ambient. Continuarem reforçant el nostre compromís amb la seguretat i la salut, així com la nostra Política de Responsabilitat Corporativa ", va explicar el president.





Així, s'ha informat als accionistes de la creació de la Comissió de Sostenibilitat, que serà l'encarregada de vetllar i supervisar el paper de la companyia en la transició energètica així com de reforçar el compromís de Consell en aquesta matèria.





Els consellers d'aquesta nova Comissió són: Sra. Helena Herrero (presidenta), Sra. Lucy Chadwick, Sra. Isabel Estapé, D. Claudi Santiago i José Antonio Torre de Silva.

















Amb l'aprovació de la nova Comissió, Naturgy vol reforçar el treball que ja ve desenvolupant en matèria de sostenibilitat, amb l'objectiu de mantenir el seu lideratge com una companyia responsable, fiable, íntegra, transparent i compromesa amb els seus grups d'interès.





La Comissió de Sostenibilitat tindrà, entre altres, les funcions d'anàlisi periòdic dels indicadors en l'àmbit mediambiental, de salut i seguretat i de responsabilitat social, de les expectatives dels diferents grups d'interès de la Companyia i l'elaboració dels informes i propostes d'actuació, dins del seu àmbit, per a la consideració el Consell d'Administració.





Reynés va detallar als accionistes les millores mediambientals que la companyia va arribar el 2019 així com la nova Política i Pla global en aquesta matèria, que recull les línies d'actuació de Naturgy fins 2022. Només en 2019, la companyia va reduir un 16% les seves emissions de CO2, un 24% l'ús d'aigua en les seves activitats, va generar un 70% menys de residus i va multiplicar per dos l'ús de materials reciclats, entre d'altres èxits.





TRANSFORMAR DAVANT EL FUTUR, PER MITJÀ CANVI ORGANITZATIUS





"Tenim un entorn d'alta incertesa i cada dia més volàtil, que requereix que les empreses facin un exercici de reflexió i que busquin vies per adaptar-se a les noves condicions. Naturgy ha d'accelerar una nova etapa de transformació, més profunda, que li permeti seguir consolidant les reformes estructurals escomeses i alhora abordar els desafiaments de el futur immediat ", va assegurar Reynés.





























Tal com va detallar el president de Naturgy, aquesta necessitat de major transformació es concentra en dos eixos principals. D'una banda el de la competitivitat, on la companyia continuarà operant sota estrictes paràmetres d'eficiència, rendibilitat i disciplina financera, i d'altra banda, l'organitzatiu, amb la dinamització dels equips i de la cartera de negoci.





"La nostra obligació amb vosaltres és adaptar la nostra organització als reptes que identifiquem, per ser capaços d'afrontar-los amb les majors garanties d'èxit", va afirmar Reynés davant els accionistes.





Així i a partir d'aquest segon trimestre, l'empresa definirà una nova estructura directiva després de la creació de tres noves unitats de negoci per afrontar els nous reptes energètics i captar noves oportunitats de creixement i incorporarà a tres directius de contrastada experiència per dirigir-les.





La Unitat de Gestió de l'Energia i Xarxes, dirigida per Pedro Larrea, treballarà per evolucionar i optimitzar el negoci tradicional a través de la gestió regulatòria proactiva, el creixement rendible en xarxes, la identificació i implantació de les millors pràctiques així com en l'adaptació de la gestió de l'energia i aprovisionaments a uns mercats líquids i flexibles.





La Unitat de Renovables, Innovació i Nous Negocis, dirigida per Jorge Barredo, l'objectiu serà la captura d'oportunitats associades a la transició energètica a través del foment de la innovació, l'exploració de nous models de negoci de futur i l'acceleració de l'negoci renovable de la companyia per ser líders en els mercats objectius de la companyia.





La Unitat de Comercialització Minorista, dirigida per Carlos Veí, la comesa serà la diferenciació dels models de comercialització per clients com a resposta a un entorn més competitiu i complex, amb el focus posat en la incorporació de noves tecnologies i el desenvolupament del potencial de la marca.





Barredo, Larreo i Veí són professionals amb dilatades carreres en el sector a nivell internacional i reconeguda experiència. Aquest talent se sumarà a el dels equips amb els que ja compta Naturgy i que l'han impulsat en els últims anys a ocupar una posició destacada en el sector energètic internacional.





AVANÇOS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ





La Junta General Ordinària va aprovar el nomenament de Lucy Chadwick i Isabel Estapé com a noves conselleres dominicals per GIP i Criteria, respectivament. Naturgy avança així en el seu compromís per assolir la paritat en el Consell d'Administració al nomenar dues noves conselleres en el seu màxim òrgan de gestió. En concret, Estapé i Chadwick seran membres de la Comissió d'Auditoria i Control i de la de Sostenibilitat i incrementaran la proporció i pes de dones al Consell d'Administració, on ja es troba Helena Herrero com a consellera independent.





Amb aquests nomenaments Naturgy avança decididament cap a la paritat, conscient de la necessitat d'incrementar la presència de dones en els òrgans de decisió de la companyia i que "en una companyia amb més de 175 anys d'història, aquests reptes han de escometre amb fermesa i amb realisme ", va explicar Reynés.





Així mateix, durant la Junta es va aprovar la reelecció d'Helena Herrero Starkie, com a consellera independent, es va ratificar el nomenament de Rioja S.à.rl com a conseller dominical (Javier de Jaime) i es va reelegir a Marcelino Armenter i Rajaram Rao com a consellers dominicals de Criteria i GIP, respectivament.





La Junta també va aprovar la Política de Remuneració dels consellers de Naturgy per al període 2020-2022. A partir d'aquest exercici, els consellers que formen part d'alguna de les comissions passaran a percebre la seva remuneració en funció de la seva assistència a les mateixes. Així mateix, la companyia va introduir un màxim anual de retribució per als consellers.

NATURGY ENFRONT DEL COVID-19

La companyia ha respost de forma eficient, decisiva i àgil amb diferents mesures per proporcionar els recursos necessaris per al treball en remot, així com tots els equips de protecció personal per a aquells empleats que han de seguir desplaçant de les seves llars per atendre urgències o acudir a centres crítics. Prop d'un 75% de la plantilla està teletreballant des de l'inici de la crisi.





La companyia ha incrementat els recursos destinats a totes les seves instal·lacions crítiques des de les que es garanteix el subministrament energètic, complint tots els requisits de seguretat i higiene per als seus empleats.









A el mateix temps, Naturgy va activar nombroses mesures per donar suport als seus clients, famílies, proveïdors i societat en general i que ofereixen cobertura financera i social a un col·lectiu superior als 10 milions de persones a Espanya.









Naturgy ha estat proactiva i s'ha avançat en dissenyar i activar un pla de desescalada i retorn a l'activitat després de l'Covid19, que s'executa sempre i en tot moment prioritzant la seguretat i la salut dels empleats i complint les directrius de les autoritats sanitàries .





"Una de les nostres prioritats és tenir cura dels nostres empleats. Volem reconèixer el seu esforç en adaptar-se a aquesta situació i el compromís de tots ells en aquests moments ", ha assenyalat Francisco Reynés.

