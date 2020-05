Superheroïnes a contracor: ser mare i treballar durant la pandèmia

Sis de cada deu dones renuncien a la seva carrera laboral en ser mares. La societat les obliga a escollir entre desenvolupar-se com a professionals o tenir cura dels seus fills, deixant-les en una cruïlla de la qual no poden sortir sense abandonar una part molt important de les seves vides. Aquesta situació, com totes, s'ha vist agreujada per la crisi del Covid-19, on moltíssimes dones han hagut d'abandonar els seus treballs per cuidar els seus fills, als quals ja no poden deixar a les escoles.





Maite Egoscozabal, responsable d'Investigació Social del Club de Malasmadres









Per aquest motiu, el col·lectiu 'Malasmadres', que porta cinc anys lluitant perquè les dones puguin conciliar la seva vida laboral amb la maternitat, ha entrat en acció. Perquè si la situació ja era dolenta abans, ara és pitjor, i es necessiten solucions urgents.





Es diuen a si mateixes 'dolentes' perquè estan cansades de complir amb les imposicions que la societat els imposa pel seu gènere: "Laura Baena, la fundadora del grup, va tenir un fill i es va començar a sentir mala mare per totes les imposicions socials que suposa exercir de forma correcta la maternitat i que ella no complia ni volia complir", afirma Maite Egoscozabal, responsable d'Investigació Social del Club de Malasmadres.





"Malasmadres no deixa de ser una ironia, una ironia envers la societat, que ens imposa unes condicions de 'mare perfecta' i nosaltres no volem ni podem acceptar-les", explica Maite Egoscozabal a CatalunyaPress. "Nosaltres treballem. Som mares, però tenim aspiracions, i no volem perdre la nostra identitat com a dones", sentencia.





Des del col·lectiu han plantejat tres mesures que podrien millorar la situació de les mares en aquesta pandèmia: que s'imposi el teletreball per imperatiu legal mentre duri la crisi; que es donin facilitats per adaptar o reduir la jornada sense haver de renunciar a part del salari, o que aquest sigui compensat per part de Govern; i, finalment, que es dissenyi algun tipus d'ajuda per a aquelles famílies els pares han de treballar fora de casa per obligació i, per tant, hagin de contractar un cuidador per als seus fills.





La veu d'aquestes mares ha arribat a oïdes del president de Govern, Pedro Sánchez, a través d'una pregunta en una roda de premsa la setmana passada del periodista de la Buena Onda Radio Manuel Méndez. Es van dirigir a president a l'entendre que està conscienciat amb les seves reivindicacions "Va acudir a una de les curses solidàries de #Yonorenuncio (organitzades per Malasmadres), mostrant interès en la nostra causa", explica Maite Egoscozabal.





Nuestra voz se ha escuchado y hoy gracias a vosotras la palabra conciliación ha estado en rueda de prensa. Gracias...

Publicada por Malasmadres en Sábado, 23 de mayo de 2020





En la roda de premsa, Pedro Sánchez ha assegurat que el Govern "està treballant" per millorar la situació d'aquestes mares. No obstant això, com denuncien des del col·lectiu, cap membre de l'executiu s'ha posat en contacte amb elles. "Encara no han aplicat cap mesura que protegeixi a les famílies. Ens donen l'oportunitat de reduir la jornada, però també hem de reduir el sou", assenyala la portaveu, situant-les una altra vegada en la cruïlla d'haver de renunciar als seus fills o la seva carrera.





"No volem tenir el paper de Superwoman", denuncia Maite Egoscozabal. Sembla, però, que de moment ho hauran de seguir sent. Perquè no hi ha mesures que protegeixin el seu futur laboral, perquè el paper de cuidadores sempre ha recaigut en elles i no en els pares i, sobretot, perquè la conciliació encara és un miratge a Espanya.