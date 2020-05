Eliminades les franges horàries per a la sortida dels nens i practicar esport en fase 2

El Govern central ha eliminat les franges horàries per a la sortida dels nens al carrer i per a la pràctica de l'esport per a aquells territoris que hagin avançat a la fase 2 del procés de desescalada.









Així ho recull una ordre publicada aquest mateix dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que té efectes immediats, i que permetrà sortir al carrer per a les esmentades activitats fora dels horaris que l'executiu va establir el passat 25 d'abril.





Per a la pràctica d'esport individual i passejos, els ciutadans tenien reservades dues franges horàries: de 6.00 a 10.00 i de 20.00 a 23.00. D'altra banda, les sortides dels menors de 14 anys quedaven restringides a la franja de 12.00 a 19.00 hores.





Així mateix, en l'ordre recollida al BOE també s'eliminen les limitacions en el nombre de vegades que es poden realitzar aquestes activitats diàriament.





De moment, la Fase 2 està vigent a Astúries, sis províncies d'Andalusia, Aragó, les Illes Balears, les Illes Canàries, Cantàbria, dues províncies de Castella-la Manxa, tres territoris de Catalunya, Extremadura, Galícia, Múrcia --a excepció del municipi de Totana-- País Basc, la Rioja i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.





D'altra banda, l'Executiu ha assenyalat que els ajuntaments podran establir limitacions d'accés a la platja --que serà gratuït-- com d'aforament a les platges per tal d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, al menys, dos metres entre banyistes.





Així, a efectes de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, es podran també establir límits en els temps de permanència en les mateixes, així com en l'accés als aparcaments per tal de facilitar el control de l' aforament de les platges.





A l'efecte de calcular l'aforament màxim permès per cada platja, el Govern central considera que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament quatre metres quadrats.