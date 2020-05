Les hipoteques comencen a caure i passen a plaç fix pel Covid-19

Els portals immobiliaris constaten que l'estadística d'hipoteques publicada aquest dimecres pel INE mostra ja els primers impactes provocats pel coronavirus.



El cap d'estudis d'idealista, Fernando Encinar, ha afirmat que, tot i que les dades mostren l'inici de l'aturada provocada per la pandèmia, "no recullen encara la forta caiguda registrada durant aquesta primavera".



Això, segons Encinar, es deu al fet que l'estadística recull operacions firmades algunes setmanes abans ja que moltes de les que estaven a l'espera de firma van aconseguir tancar-se per motius d'emergència. "Per tant, és d'esperar que les pròximes estadístiques ofereixin dades encara més negatius en els pròxims mesos", ha postil·lat.



Sobre les dades de març, ha apuntat que és "rellevant" que la majoria de les operacions ja són a tipus fix, "a causa de la forta competència entre entitats i a les agressives ofertes llançades en 2020 per a aquest tipus de préstecs". De fet, creu que, sens dubte, el tipus fix "és la millor manera de protegir-se en el futur de qualsevol vaivé de l'euríbor i permet una planificació financera "sense ensurts".





Font: INE



Per la seva banda, la directora de comunicació de Fotocasa, Anaïs López, ha assenyalat que moltes de les operacions que estaven en marxa a mitjans de març es van quedar parades per l'estat d'alarma.



"Així, a causa del confinament ja que els notaris atenien només aquelles operacions que fossin urgents, com en el cas d'arres que estiguessin a punt de caducar, moltes operacions que estaven en marxa durant el mes de març es van haver de parar, i les que no s'havien iniciat i no eren de caràcter urgent han quedat posposades fins que s'ha reprès certa normalitat ", ha explicat.



López creu que aquestes operacions que es van quedar ajornades s'han de reflectir en les dades de finals de maig, que és quan, "poc a poc", els notaris han tornat a la normalitat, o ja al juny.



D'altra banda, el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, ha destacat que, després de tres mesos consecutius creixent respecte a al 2019, "la caiguda pròxima al 15% respon al mig mes en què el sector va quedar en stand by".



"Aquesta caiguda afecta l'activitat acumulada, que perd els dos dígits en la comparació interanual i se situa en el 2,8%, amb la previsió de passar a xifres negatives a partir del pròxim mes", ha afegit.



Segons Font, l'activitat segueix estant "molt condicionada" per la Llei Hipotecària del passat mes de juny i, per primer cop, per la crisi del coronavirus. "Aquesta afectació és resultant de la segona meitat de mes d'inactivitat, de manera que als registres de les primeres dues setmanes cal sumar la inèrcia de l'activitat acumulada pròpia de mercat", ha afegit, després de remarcar que les dades dels propers mesos "seran previsiblement molt pitjors".