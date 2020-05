Catalunya afegeix 277 morts sense computar en el recompte del Covid-19

El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 65.402 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.









Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.027 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 187.





Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 37.375 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.





Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.826 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.





INFORMACIÓ DECLARADA PER LES FUNERÀRIES





Les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Són un total de 12.154 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 6.658 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 3.973 a una residència i 779 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.







Dades territorials: aquesta nota s'acompanya d'un arxiu adjunt on es poden consultar les dades territorials d'impacte de Covid-19 per regió sanitària de Catalunya.