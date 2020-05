Bellvitge completa un estudi sobre les conseqüències neurològiques del Covid-19

L'equip mèdic de l'àrea de neuroradiologia de l'IDI Metropolitana Sud (Hospital Universitari de Bellvitge) ha elaborat un dels estudis més amplis sobre el paper de la neuroimatge en les afectacions neurològiques detectades en alguns dels pacients infectats pel covid- 19, com ara cefalees, convulsions o ictus.





Foto: Bellvitge





L'estudi, "Neurological involvement in COVID-19: causi or coincidence? A Neuroimaging perspective", està liderat pels doctors Albert Pons i Pablo Naval i s'ha publicat a la prestigiosa revista científica American Journal of Neuroradiology. També han participat en la investigació Carlos Majós, Ángeles Camins, Pedro Cardona, Mònica Cos i Nahum Calvo.





Des que es va declarar la pandèmia mundial de coronavirus, en tot el món s'ha constatat que alguns pacients que pateixen el COVID-19 desenvolupen afectacions neurològiques. Des afectacions menors, com cefalees, fins a altres molt greus com accidents cerebrovasculars severs, entre d'altres.





Per contribuir a millorar en el coneixement d'aquesta malaltia des de la seva especialitat, el s neuroradiòlegs de Bellvitge van analitzar retrospectivament les proves de neuroimatge a què s'havien sotmès 103 dels més de 2.249 pacients diagnosticats amb el COVID-19 que s'havien tractat a l'hospital en el moment d'iniciar l'estudi. Es tractava de tomografies computeritzades (TC), ressonàncies magnètiques (RM) i angiografies per TC que s'havien practicat a malalts que mostraven símptomes neurològics.





L'objectiu era constatar si hi havia presentacions neuroradiològiques característiques o signes radiològics que orientaran a un dany directe de virus sobre el sistema nerviós central, al temps de valorar el grau de relació causa-efecte entre el COVID-19 i les alteracions neurològiques, de vegades coincidents amb la malaltia però sense relació directa amb aquesta.





En aquest sentit, els resultats de l'estudi conclouen que no s'han detectat presentacions neuroradiològiques característiques ni signes de dany directe de virus sobre el sistema nerviós central encara que alguns danys per mecanismes indirectes semblen totalment plausibles.





D'altra banda, molts pacients amb símptomes neurològics tenen proves de neuroimatge normals i altres presenten símptomes merament circumstancials amb la malaltia, sense una relació directa amb aquesta. Els investigadors conclouen, però, que cal seguir investigant.





D'una banda, els motius d'examen de neuroimatge més freqüents van ser: símptomes neurològics no focals lleus (confusió, cefalea), codis ictus, símptomes neurològics focals, encefalopatia post-sedació i convulsions. No obstant això, els investigadors assenyalen que aquestes afectacions no són exclusives del COVID-19 i en moltes ocasions tenen un origen multifactorial.





Foto: Bellvitge





L'estudi també indica que no es van detectar casos d'encefalitis o signes per imatge que suggerissin una afectació directa pel virus de sistema nerviós central. Tretze pacients van presentar troballes pròpies d'esdeveniments cerebrovasculars aguts, set dels quals hemorràgics. Però la majoria de pacients amb isquèmia tenien múltiples factors de risc vascular, si bé no va ser així amb les hemorràgies.





D'altra banda, els autors analitzen des d'un punt de vista crític la literatura que relaciona el COVID-19 i el sistema nerviós central. Conclouen que la ben demostrada coagulopatia associada a virus pot augmentar lògicament el risc d'esdeveniments cerebrovasculars, més hemorràgics en la seva experiència, però indiquen que es requereixen estudis futurs amb grups de control estratificats per factors de risc per determinar l'impacte real.





Finalment, els investigadors creuen que entitats parainfecciosas autoimmunes (com la síndrome de Guillain-Barré) semblen plausibles, tal com ho són però també en el context d'altres processos infecciosos. A més, destaquen el fet que un gran nombre de pacients simptomàtics van mostrar exploracions neuroradiològiques normals.





Compartir coneixement





El Dr Pons remarca la importància de compartir les experiències viscudes amb el virus amb la comunitat científica, sobretot en les regions més fortament colpejades per la pandèmia, i d'aquesta manera augmentar dia a dia l'encara escàs coneixement de moltes vessants d'aquesta malaltia .





Basant-se en el seu treball, dut a terme amb les limitacions pròpies d'un estudi realitzat durant una intensa crisi sanitària, el Dr. Pons considera que no es poden extreure conclusions sobre presentacions concretes del COVID-19 a la neuroimatge i que les troballes radiològiques patològics semblen ser causats per mecanismes de dany indirecte, o fins i tot de vegades són circumstancials i no directament relacionades amb el virus.





L'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)





L'IDI és una empresa pública adscrita a CatSalut. La seva missió principal és la gestió, l'administració i l'execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.





Els centres IDI es troben a Barcelona, Girona, Lleida, Metropolitana Nord (Badalona), Metropolitana Sud (Bellvitge), Tarragona i Terres de l'Ebre, on ofereixen uns serveis propers als ciutadans i els professionals, tant en l'àmbit de la atenció hospitalària, com en l'atenció primària de salut i d'altres línies assistencials. Realitzen exploracions i procediments de: Densitometria, Ecografia, Gammagrafia i SPECT-TC (Medicina Nuclear), Mamografia, Ortopantomografia, PET-TC (Tomografia per Emissió de Positrons), Procediments intervencionistes guiats per la imatge (Eco, esterotàxia, TC i RM) , Radiologia Convencional amb i sense contrast, Radiologia Intervencionista Vascular, Ressonància Magnètica (RM), Teràpia Metabòlica, Tomografia Computada (TC) i també ofereixen serveis de Telediagnòstic.





L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)





L'Hospital Universitari de Bellvitge és un centre sanitari de tercer nivell que disposa de tecnologia i experiència professional per a realitzar els procediments assistencials més complexos.





Registra 20.000 intervencions de cirurgia major i 37 mil altes anualment. Compta amb 4.300 professionals. Es defineix com a hospital en xarxa i té com a prioritats estratègiques la millora de l'experiència de l'usuari, el desenvolupament dels professionals, el treball en xarxa, la innovació i la investigació i la difusió dels resultats. Situat a L'Hospitalet de Llobregat, és l'hospital de referència terciària per a tot l'eix Sud de Catalunya i dóna cobertura assistencial a més de 2 milions d'habitants.