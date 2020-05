Pedro Sánchez frena els atacs de Pablo Iglesias a la judicatura

S'obre una nova bretxa entre el PSOE i Podem. El líder del partit morat, Pablo Iglesias, ha projectat aquests dies una sèrie de critiques cap a la judicatura espanyola per l'informe que va realitzar Pérez dels Cobos contra el Govern central per la gestió de la pandèmia del Covid-19.









Sembla, però, que Pedro Sánchez li vol parar els peus, segons informa El Confidencial Digital, i ha exigit a Iglesias que deixi d'utilitzar aquest discurs. Diversos dirigents de Podem han donat declaracions suggerint que la investigació de Pérez dels Cobos és "una conspiració contra el Govern central".





Pedro Sánchez prefereix que el discurs de Podem es faci des del propi partit, sense tacar el Govern central. Cal recordar que aquest Executiu té tres ministres que són jutges: Juan Carlos Camp (Justícia), Margarita Robles (Defensa) i Marlaska (Interior), per la qual cosa és especialment sensible amb els temes que afectin els magistrats.





No obstant això, Sánchez sí que accepta el suport per part d'altres òrgans judicials. És el cas de l'Advocacia de l'Estat, que va sortir aquest divendres en defensa de l'Executiu. Van emetre un comunicat on desqualificaven la investigació contra el Govern pel 8-M, assegurant que volen imputar un delicte d'acord amb "sospites" i "hipòtesi".