Dues denuncies acusen la presidenta d'El Corte Inglés de frau fiscal per una adopció fraudulenta

La guerra interna a la cúpula d'El Corte Inglés escala al front judicial. Hi ha almenys dues querelles que denuncien un suposat frau fiscal que afectaria la presidenta no executiva, Marta Álvarez.





El primer demandant va ser, segons Vozpópuli , César Areces, nebot de l'impulsor del grup, el difunt Ramón Areces.





Marta Álvarez durant un Consell d'Administració d'El Corte Inglés en una imatge d'arxiu





La seva acusació estima que Isidoro Álvarez, nebot de Cèsar Areces i el seu successor a la presidència, va adoptar fraudulentament a Marta Álvarez i Cristina Álvarez. L'objectiu seria evitar el pagament de 900 milions de l'impost de successions.





Isidoro Álvarez es va casar el 1992, quan tenia 57 anys, amb María José Guil. Dotze anys després, el 2004, va adoptar a les filles de Guil d'una relació anterior, Marta i Cristina.





Unes adopcions consumades amb "l'única i espurria finalitat d'evitar el pagament d'impostos", denuncia el demandant, segons el citat diari. El 2004, quan es van consumar aquestes adopcions, Marta i Cristina eren ja dues persones adultes, al voltant dels 40 anys, casades i sense problemes econòmics.





La Llei vigent llavors prohibia adoptar a persones amb les que no s'hagués conviscut almenys 12 mesos abans que els adoptats complissin els 14 anys. Una cosa impossible en aquest cas, segons la demanda, ja que Guil i Isidoro Álvarez no mantenien cap relació quan Marta i Cristina tenien menys de 14 anys.





Tot seria un suposat frau de llei, una "adopció efectuada ad hoc", segons l'acusació, per aprofitar-que el 2003, el Govern de Madrid va anunciar una gran rebaixa dels impostos de successions per hereus que fossin fills naturals o adoptats.





SEGONA DEMANDA CONTRA LES ADOPCIONS

A aquest punt de vista s'ha sumat un altre familiar que ha estat, Maria Antònia Álvarez. La germana d'Isidoro Álvarez ha presentat una altra querella en termes similars però per la via penal, segons informa Hispanitat .





Maria Antònia Álvarez és la mare de Dimas Gimeno, qui va ser president d'El Corte Inglés entre 2014 i 2018, desallotjat del càrrec mitjançant un després d'un conflicte accionarial que el va enfrontar als seus primeres, les presumptament adoptades fraudulentament, Marta i Cristina.





Blanco Balín, UN VELL CONEGUT de les hemeroteques

Un veritable 'culebró' familiar que, a més de les seves evidents potencials repercussions econòmiques, també té un vessant polític.





En primer lloc, perquè la Comunitat Autònoma de Madrid té la possibilitat de personar-se al conflicte i així intentar recuperar 900 milions per a l'erari públic. ¿Ho farà l'Executiu de Díaz Ayuso? El Govern madrileny no ha mogut data per ara, encara que és improbable que busqui conflicte amb els que controlen l'accionariat d'una dels majors ocupadors en aquesta autonomia.





En segon lloc, perquè un dels acusats en la primera querella és Ramón Blanco Balín. Un empresari molt ben relacionat amb el PP i que va estar imputat en el cas Gürtell per presumptament blanquejar diners de la trama corrupta. Blanco, segons l'acusació citada per Veu Populi, fuel l'assessor fiscal que va gestionar les adopcions.





L'enrenou judicial està en mans del magistrat Manuel García - Castelló. Cesar Areces va demanar a l'Audiència Nacional que investigui a aquest jutge, argumentant que ha cobrat durant anys com a docent de la Fundació Ramón Areces, segons Hispanitat.





Aquest embolic arriba en un moment delicadíssim per a El Corte Inglés. Després d'anys molt difícils en què ha hagut de vendre actius per capejar el temporal, el gegant comercial s'enfronta a una forta reducció per la caiguda de vendes provocada per la crisi del coronavirus.