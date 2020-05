Tercer assassinat d'una dona a Girona durant l'estat d'alarma

La Delegació de Govern contra la Violència de Gènere ha confirmat l'assassinat d'una dona de 65 anys presumptament a mans de la seva parella sentimental a L'Escala (Girona) que va tenir lloc ahir, 27 de maig. Aquest és el tercer assassinat masclista des de la declaració de l'Estat d'Alarma per la pandèmia del coronavirus, en vigor des del passat 14 de març.





Amb aquesta mort s'eleven a 19 les víctimes mortals de la violència de gènere en el que va d'any ja 1.052 des de l'any 2003, quan es van iniciar els registres oficials.











L'homicidi es va produir al domicili del matrimoni a Girona, en el qual presumptament un home de 72 anys va matar la dona i després es va suïcidar. La víctima no tenia fills menors d'edat --tot i si una amb més de 18 anys-- i no hi havia denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.





Dels 19 casos de dones assassinades per les seves parelles o exparelles des de començament d'any, només en dos constaven denúncies. En un d'ells va ser presentada per l'entorn de la víctima, i no per ella mateixa.