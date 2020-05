L'alcalde de Sant Joan Despí s'entrevista amb els familiars que han denunciat a la residència Sophos

Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí, es va entrevistar per videotrucada aquesta setmana amb alguns dels familiars que han denunciat davant la Fiscalia que ha passat durant el Covid-19, a la residència privada local, Sophos.





Segons manifesten aquests a Vilapress en l'entrevista amb l'alcalde per trucada de vídeo, "primer li vam llegir un document on li expliquem el que ha passat, i el vam manifestar la nostra tristesa per la pèrdua dels nostres familiars, residents a Sophos de Sant Joan Despí"





Extracte del document llegit a l'alcalde





De l'alcalde comenten els familiars que els "va escoltar i atendre sense presses". I aquests li van demanar "ajuda davant els fets" davant el que l'alcalde "ens va indicar que l'ajuntament no té competències" però si va començar a enumerar les accions "de col·laboració" que van tenir amb la residència Sophos "lliurant-75 màscares, test capil·lars i realitzant les gestions perquè una doctora i un infermer del CAP local acudissin al centre".









En paraules dels familiars "l'Ajuntament també va tractar d'aconseguir infermeres i geocultores" una cosa que segons l'alcalde, "va ser molt complicat d'aconseguir perquè totes les residències les buscaven i totes pagaven sous precaris".





En la seva entrevista amb l'alcalde "li suggerim que l'ajuntament es podria presentar com a acusació particular" alguna cosa sobre el que Antoni Poveda no li resposta en cap sentit.





Sembla ser que Poveda, "sí coneixia la xifra de morts" i coincidia amb la dels familiars.





Amb aquesta primera reunió el consistori i els familiars de la residència Sophos es mantenen en contacte davant la possible evolució de la denúncia que han presentat davant la Fiscalia.