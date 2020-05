Catalunya suma 12.180 morts, 26 durant les últimes 24 hores

Les funeràries s'han registrat fins aquest dimecres 12.180 morts a Catalunya per coronavirus (26 més que el dia anterior): 6.663 en hospital o centre sociosanitari, 3.974 en residència, 778 a casa, i la resta en hospitals o són casos no classificables per manca de informació.





El comunicat de la Conselleria de Salut de Generalitat amb el balanç diari de morts i afectats part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de coronavirus difunts.









Fins ara hi ha hagut 65.901 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR).





Del total de casos, 4.034 persones han estat hospitalitzades en estat greu (actualment 164), i les altes hospitalàries són ara 37.555. En geriàtrics hi ha fins ara 13.817 persones que han donat positiu.