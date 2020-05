'Black Mirror' tindrà una oportunitat als Globus d'Or: els premis s'obren a les antologies de televisió

La 78ª edició dels Globus d'Or vindrà amb moltes modificacions. Després de canviar les regles de les candidates que optin als premis cinematogràfics, a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, ara els premis actualitzen els seus requisits per a reconèixer a les sèries antològiques, que competien en la categoria de millor minisèrie o telefilm, que canvia de denominació.













A partir d'ara, aquesta categoria, que passa a dir-se millor minisèrie, sèrie antològica o telefilm. De la mateixa manera, actors que participen en aquest tipus de produccions podran competir en les seves respectives categories interpretatives, sempre que aquest intèrpret aparegui, al menys, al 50% de la ficció.





D'aquesta manera, es materialitza el reconeixement a aquest tipus de produccions, que com 'Black Mirror' o 'The Twilight Zone' relaten una història diferent en cada capítol, que no eren nomenades concretament en la categoria, encara que de facto eren elegibles per al premi.





Aquests canvis es produeixen davant l'auge d'aquestes produccions per part de canals de televisió i plataformes. Per exemple, 'Love Life', la nova ficció d'HBO i que protagonitza Anna Kendrick, podria optar al premi a la millor minisèrie, sèrie antològica o telefilm.





A l'igual, l'actriu de 'Dando la nota', al participar en tota la temporada, també podria aspirar al guardó de millor actriu de minisèrie, sèrie antològica o telefilm. No obstant això, un actor que protagonitzés només un episodi de 'Black Mirror', també una ficció antològica, no seria elegible. D'aquesta manera, s'especifiquen les regles per les ficcions d'aquesta naturalesa.





La gala de Globus d'Or de 2021 està programada per a gener i serà presentada per Tina Fey i Amy Poehler. No obstant això, NBC no ha anunciat una data concreta d'emissió, que es podria endarrerir per la pandèmia del COVID-19.