Es mantenen els terminis de les obres del tram Castellbisbal-Martorell del Corredor Mediterrani

Els terminis previstos per a les obres del tram Castellbisbal-Martorell (Barcelona) de l'Corredor Mediterrani no s'han vist afectats per la crisi de l'coronavirus i es mantenen a grans trets segons el previst, amb abans de juliol com a data d'arrencada.









Ho ha explicat aquest dijous el comissionat de Govern per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, a la conferència 'La hora del Corredor Mediterráneo', organitzada pel Cercle d'Infraestructures.





Aquestes obres consistiran en la implementació del tercer fil a les vies de la línia R4 de Rodalies a aquest tram per connectar amb l'ample internacional a Castellbisbal.





Malgrat que ha reconegut que començaran "una mica més tard" del que s'havien planificat, Boira ha assegurat que això no afectarà els terminis globals i que els treballs es finalitzaran quan s'esperava.





Boira ha exposat que aquestes obres tindran "repercussions" en la circulació dels trens de Rodalies i ha remarcat que és molt difícil escometre una obra com el Corredor Mediterrani sense provocar aquest tipus d'afectacions.





El comissionat ha definit aquestes obres com "la Puerta de Europa", tram que ha remarcat com a fonamental perquè permetrà connectar la part sud del Corredor Mediterrani amb les vies que porten a la frontera francesa.