Coneix totes les condicions de la Renda Mínima Vital de l'Estat

Aquest ajut a les famílies amb baixos ingressos no es concedirà a tothom i els beneficiaris hauran de tenir en compte tots els requisits de accés a la mateixa i complir-los durant la durada de l'ajut. Els Serveis Socials tindrà un treball extra sobre el control d'aquesta renda, tot i la sobresaturació que ja tenen per si.

















La Renda Mínima Vital és una cosa semblant a l'antic PIRMI de manera que els beneficiaris no podran rebutjar l'accés a un lloc de treball, cosa que pot portar-los a deixar de percebre aquest ajut de l'estat.





A més dels Serveis Socials municipals hauran de revisar la situació familiar de cada beneficiari cada tres mesos, concretament revisaran els comptes bancaris de cada persona que hagi demanat l'ajut.





ELS PRIMERS BENEFICIARIS COMENÇARAN A COBRAR A FINALS DE JUNY





En l'últim Consell de Ministres d'aquesta setmana, després de mesos d'intenses discussions amb el Ministeri de Seguretat Social ia última hora el Govern ha inclòs en la mesura diverses reclamacions de la CEOE per intentar una reconciliació amb els empresaris.





Els primers beneficiaris començaran a cobrar la prestació a finals del mes de juny, segons ha avançat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá i serà reconeguda d'ofici inicialment a prop de 100.000 llars.





La previsió de el cost de la renda mínima s'elevarà finalment a 3.000 milions d'euros a l'any, amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat , i beneficiarà uns 850.000 llars. Podrà complementar-se, a més, amb altres rendes salarials, així com amb altres prestacions de les autonomies.





Aquesta prestació com ha anunciat el ministre serà una prestació dinàmica i per això s'han dissenyat instruments com els "itineraris d'inclusió, incentius per ampliar el nombre d'hores de treball o aconseguir una feina" amb la finalitat que la renda no sigui dissuasòria a l'hora de continuar la recerca d'una ocupació.





















El mateix Ministeri de Seguretat Social defineix la renda mínima com una "prestació econòmica mensual per atendre les necessitats bàsiques de persones que no disposen de recursos suficients i que els ajuda a trobar una sortida laboral".





En el Consell de Ministres es debat que els beneficiaris a l'atur, a més d'haver d'estar inscrits com a demandants d'ocupació com ja es preveia, perdran l'ajuda en cas de "rebutjar una feina adequada".









Aquesta causa de cancel·lació de l'subsidi també afectarà els beneficiaris que es trobin treballant. És a dir, si l'empleat rebutja canvis en les condicions d'ocupació que comportarien una millora en el nivell d'ingressos, és a dir, un augment que permetria suspendre el cobrament a l'superar els llindars, se li anul·larà la prestació.





L'ingrés en centres residencials públics o privats, o en centres penitenciaris per temps superior a un mes, serà un altre dels motius per deixar de percebre el subsidi.





També es podrà perdre el cobrament per irregularitats procedimentals, com no comunicar canvis en el nivell de recursos, ocultar informació personal i la raó principal, ja destacada, de no ser-hi per a una ocupació que s'adapti a el perfil de beneficiari.

LES EMPRESES QUE CONTRACTIN PERSONES AMB INGRESSOS BAIXOS COMPTARAN AMB BENEFICIS





Els empresaris també han reclamat que se subvencionin els contractes que les empreses signin amb perceptors de la renda mínima. És a dir, que l'Estat premiï les empreses que contracten els beneficiaris d'aquesta prestació extraordinària. Les empreses que ajudin a trobar feina o amb descomptes a persones identificades com a vulnerables a través de la "targeta social" podran obtenir avantatges.