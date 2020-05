La jutge del cas "8M" rebutja imputar el Dr Fernando Simón

Carmen Rodríguez-Medel, jutgessa de Madrid, ha desestimat la petició del denunciant inicial d'incorporar a l'epidemiòleg de Govern, Fernando Simón.

















Afirma que "els únics fets investigats en aquest procediment" fan referència a les decisions, preses arran de la crisi sanitari, de l'delegat de Govern en Madid, José Manuel Franco, en relació amb les concentracions i manifestacions que li van ser comunicades amb anterioritat a l' 14 març 2020.





En l'última providència dictada per la titular de Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, la magistrada recorda que els únics personats en aquesta causa de moment són la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, i per tant, tots els escrits formulats per altres representacions legals -entre ells l'associació d'afectats per covid denunciant- "no seran units a l'procediment, retornant a l'presentant".