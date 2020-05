La portaveu de Govern no comenta el suport de Podem a l'alliberament "immediat" dels 'Jordis'

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha evitat comentar el suport mostrat en diverses ocasions per Unides Podem i pel seu líder, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, a l'excarceració de el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, condemnats per l'1-O, i s'ha limitat a assenyalar que l'Executiu respecta els "ritmes judicials".









Al seu torn, el propi Iglesias, present al costat de Montero en la roda de premsa oferta a la Moncloa després del Consell de Ministres, ha afirmat que en aquesta ocasió no li corresponia fer comentaris al respecte ", perquè estava compareixent com a vicepresident de Govern.





Aquest mateix dijous, quan va comparèixer davant la Comissió per a la Reconstrucció Econòmica i Social d'Espanya després del Covid-19 al Congrés, en qualitat de vicepresident de Drets Socials, sí va defensar que els coneguts com els 'Jordis' "són uns demòcrates que haurien formar part del debat polític "sobre Catalunya, tot i que no va demanar explícitament el seu alliberament, com sí va fer en una entrevista fa una setmana.





En concret, aquest dijous va assegurar que "el Govern complirà la llei", que és la que dicten "els tribunals de justícia", agradi "més" o agradi "menys". "Però la meva posició, la coneix", va afegir.





Iglesias i Montero han estat preguntats aquest divendres a la Moncloa per aquestes afirmacions, així com pel manifest que s'ha difós hores abans de la roda de premsa, en què Unides Podem i diversos partits independentistes i nacionalistes demanen la llibertat "immediata" de Sánchez i Cuixart.





"AVUI COMPAREC COM VICEPRESIDENT I NO EM TOCA FER COMENTARIS"

"La posició del meu partit ja la coneix vostè. Avui comparec com a vicepresident i no em toca fer comentaris al respecte", ha assegurat Iglesias. "El mateix que ha contestat el vicepresident, no hem abordat aquesta matèria al Consell de Ministres", ha afegit a continuació Montero.





A més, la portaveu ha volgut deixar clar també que el Govern "respecta els ritmes judicials" i, per tant, també les decisions que adoptin les Juntes de tractament "en relació a la situació concreta dels interns". "Evidentment, el senyor Iglesias va fer aquesta declaració en qualitat de dirigent de la seva formació política", ha postil·lat.





Durant la seva compareixença a la Comissió de Reconstrucció d'aquest dijous, Iglesias ha afirmat, a preguntes de Junts, que els 'Jordis' són "dos demòcrates que haurien de formar part del debat polític" per poder "superar des del consens i el diàleg un conflicte polític que ha fet molt de mal ". A més, ha recordat que ell mateix els ha visitat als dos a la presó.