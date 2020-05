Tècnics d'Hisenda calculen que acabar amb la pobresa extrema costarà 6.405 milions d'euros l'any

Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) calculen que acabar amb la pobresa extrema a Espanya costarà 6.405 milions d'euros a Espanya i que els 3.000 milions d'euros que costarà la implantació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) aportaran el 46,8% el import total necessari perquè a Espanya quatre milions de persones surtin d'una situació de pobresa extrema.









L'Executiu preveu arribar a 850.000 llars amb l'ingrés mínim vital aprovat aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari. En aquest sentit, valoren positivament la implantació de l'IMV com un primer pas, i sostenen que les comunitats autònomes hauran de reordenar les rendes mínimes d'inserció i els ajuts d'assistència social que concedeixen a persones vulnerables per complementar el IMV i arribar als 6.405.000 que xifren com necessaris centenars d'ONG i altres entitats sense fins lucratius que integren les Plataformes per la Justícia Fiscal d'Espanya, entre les quals també s'inclou Gestha.





Així, els tècnics assenyalen que les CCAA podran reordenar les rendes mínimes d'inserció o altres ajuts d'assistència social que concedeixen a persones vulnerables per complementar aquest nou instrument per sortir de la pobresa extrema.





En aquest context, Gestha lamenta que Espanya ocupés el 2018 un penós sisè lloc en el rànquing de la pobresa extrema a la Unió Europea. Una situació delimitada per ingressos inferiors al 40% de la renda mitjana, amb menys dels 5.014 euros a l'any que defineix el llindar de pobresa severa de les llars a Espanya d'una sola persona.