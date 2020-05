Un home puja a un avió sense saber que havia donat positiu per Covid-19 i provoca la quarantena de 14 passatgers

El passatger d'un vol que feia el trajecte Madrid-Lanzarote s'ha pujat a l'avió, després de saltar-se el seu aïllament per ser contacte directe d'un familiar mort, la seva mare, per coronavirus, sense conèixer els resultats del seu PCR.









L'home que resideix a Lanzarote i sobre el que s'obre ara un expedient sancionador per viatjar sabent que no tenia els resultats de la seva PCR, s'havia desplaçat al municipi de Manzanares, a la província de Ciutat Real (Castella-la Manxa), després de ser informat de que la seva mare estava en mal estat de salut el 18 de maig per complicacions de la seva malaltia, morint posteriorment el dia 23 de maig, segons han precisat fonts de el Govern de Castella-la Manxa.





Posteriorment, al morir la dona es detecta que era positiu en Covid-19, motiu pel qual s'aplica el protocol amb totes les persones que han tingut contacte directe amb ella i al realitzar la PCR al seu fill, aquest dóna positiu en coronavirus , si bé l'home va pujar a l'avió sense saber els resultats d'aquestes proves.





Seguidament, les autoritats sanitàries de Castella-la Manxa intenten localitzar aquesta persona per informar de la seva PCR positiu, però ja estava volant cap a Lanzarote. L'Executiu de Castella-la Manxa assegura que és en aquest moment quan es dóna avís a la Guàrdia Civil de Canàries per informar que hi havia una persona que havia agafat un vol que feia el trajecte Madrid-Lanzarote i havia estat en contacte directe amb una morta per Covid-19, alertant que el PCR d'aquest home era positiu per coronavirus.





El Govern castellanomanxec ha matisat que es va aplicar el protocol establert a la dona morta, ja que es va realitzar la prova PCR per detectar si era positiu en COVID-19, si bé el seu ingrés a dependències hospitalàries va ser a conseqüència d'una patologia greu que patia i es trobava en fase terminal, precisen.





AÏLLAMENT DE 14 PASSATGERS

Aquests fets van provocar que ràpidament s'activés el protocol d'actuació per a un cas d'aquest tipus, de tal manera que quan l'avió va aterrar a Lanzarote la Guàrdia Civil estava esperant l'home. Aquesta persona haurà ara d'estar aïllat a l'igual que les 14 persones que estaven al seu voltant, segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat de Canàries.





A aquestes 14 persones que s'han vist obligades a aïllar-se, se'ls farà la prova PCR als 14 dies si prèviament no tenen cap simptomatologia; mentre que l'avió en què ha viatjat aquesta persona, que ha donat positiu per coronavirus, s'haurà de desinfectar atenent els protocols establerts per a això.





La Conselleria de Sanitat insta els ciutadans a ser responsables perquè si bé hi ha una coordinació "greixada" per detectar situacions com aquesta, incideixen que és responsabilitat dels ciutadans l'aïllar-se si s'ha estat en contacte directe amb algun cas de coronavirus.