El Tribunal de Comptes destapa el malbaratament en la despesa de les mútues laborals

El Tribunal de Comptes ha criticat la falta de control per part de la Seguretat Social per comprovar les despeses de personal per part dels seus mútues col·laboradores i com aquestes carreguen als seus pressupostos despeses com regals, atenció sanitària, lloguers, o matrícules universitàries, sobrepassant fins i tot els límits pactats.





A més, si fiscalització sobre aquestes entitats detecta retribucions a empleats associades a l'augment de clients, la qual cosa podria vulnerar la prohibició d'activitats d'acceptació a empreses associades o de treballadors per compte propi establerta en la Llei General de la Seguretat Social.





Així ho manifesta el Tribunal en el seu 'Informe de fiscalització sobre la gestió i control dels pagaments efectuats al personal de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, exercici 2017'. Les quatre mútues fiscalitzades són Mútua Fraternitat-Muprespa, Activa Mútua, Mútua Intercomarcal i Mútua Montañesa.





En ell, assenyala com l'aplicació dels convenis subscrits contradiu principis i normes de gestió pressupostària, tenint en compte de beneficis socials que, recalca el Tribunal, "difícilment tenen encaix en la finalitat última de les mútues".









CISTELLES DE NADAL, REGALS DE REIS, IRPF DE LLOGUERS





En la seva fiscalització detecta l'existència de beneficis, com cistelles de Nadal, regals de Reis, pagament de l'IRPF de lloguers, assistència sanitària gratuïta, tot això amb càrrec als Pressupostos de la Seguretat Social.





Una cosa "qüestionable", segons el parer de l'òrgan fiscalitzador, quan les mútues formen part del sector públic estatal, amb un règim que, subratlla, "s'assembla més al del personal laboral de l'Administració General de l'Estat que al de les entitats d'assegurances i reassegurances".





En les seves conclusions apunta a la responsabilitat de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social perquè "no va exercir adequadament la funció de direcció i tutela al no haver adoptat mesures correctores".





Així, 10 mútues van realitzar pagaments per imports fora dels límits màxims de les retribucions, sense que la Seguretat Social hagués detectat aquesta possible incidència ni, per tant, sol·licités una justificació.





Per la seva banda, critica també que la Direcció General de costos de personal i pensions públiques no comprovés si les xifres presentades per les mútues es corresponien amb la dels seus comptes anuals, l'absència de comprovacions posteriors després de l'autorització, i que no tingui informació suficient sobre les contractacions de personal sanitari.





De les vint mútues col·laboradores, 17 d'elles van superar l'augment màxim de l'1% establert per al control de la massa salarial, tres d'elles s'ha situat per sobre del 8%. Així, troba "errors destacables en les autoritzacions de les mútues d'aquesta despesa, de 211.000 euros en el cas d'Activa Mútua, i de 467.000 euros a Mútua Fratenidad-Mupresa.





En el cas de Mútua Montañesa, el Tribunal detecta com a un antic president i un antic director gerent se'ls van reconèixer complements de jubilació, amb càrrec als Pressupostos de la Seguretat Social, aportacions mensuals, inclòs en metàl·lic, per a aconseguir el 80% dels ingressos percebuts en el moment de la jubilació, i fins i tot la continuïtat d'un complement en favor de la vídua un cop hagués mort com assegurança de vida.





En Mútua Intercomarcal, el Tribunal troba pagaments duplicats i imports per sobre del límit establert a la normativa interna, inclòs l'abonament d'ajudes a treballadors sense que tinguessin reconegut aquest dret, així com el pagament de matrícules de graus universitaris, regals de Nadal i de jubilació no previstos que, subratlla el tribunal, no van haver de finançar-se amb càrrec a la Seguretat Social.