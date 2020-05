La NBA es marca el 31 de juliol com a data de retorn

La NBA s'ha marcat com a objectiu reprendre la temporada divendres 31 de juliol, previsiblement a la seu de Disney a Orlando (Estats Units), segons ha desvetllat el mitjà esportiu nord-americà The Athletic.





El periodista de The Athletic Shams Charania ha assegurat que el comissionat de la NBA, Adam Silver, i l'oficina de la lliga van informar a la Junta de Governadors que el 31 de juliol és "una data objectiu per al retorn de la temporada".

Segons fonts de la competició al propi Charania, la lliga ha estudiat quatre escenaris per al possible reinici: 16 equips que van directes al 'playoff'; 20 equips, amb fase de grups; 22 equips per decidir les places finals de 'playoff' amb un torneig; 30 equips, aconseguir els 72 partits i torneig 'play-in'.





A més, Charania va explicar que el propietari de Charlotte Hornets, Michael Jordan, va apellar a "la seguretat dels jugadors" i que no es disputin els partits sense sentit. "Atès que la NBA està prioritzant la salut i la seguretat en primer lloc, és poc probable el retorn de 30 equips", va assenyalar Charania.





La NBA es va detenir el passat 11 de març just després que es conegués que el jugador d'Utah Jazz Rudy Gobert donés positiu per coronavirus.









El passat 23 de maig, la NBA confirmava que mantenia converses amb 'The Walt Disney Company' per reiniciar la temporada 2019-2020 a Orlando, a partir del mes de juliol, segons assenyalava Mike Bass, responsable de comunicació de la lliga, la idea de la qual era que l''ESPN Wide World of Sports Complex de Disney' acollís el final de la competició.





La seu de Disney a Orlando s'establiria com un únic lloc per a partits, sessions d'entrenament i allotjament. Aquesta és la idea que discuteixen NBA i la companyia nord-americana. "La NBA, en conjunt amb l'Associació de Jugadors (NBPA), es troba en converses exploratòries amb The Walt Disney Company sobre reiniciar la temporada 2019-2020 de la NBA a finalitats de juliol en l'ESPN Wide World of Sports Complex de Disney' a Florida", va informar.