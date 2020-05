La Patum de Berga, cancel·lada pel coronavirus

L'Ajuntament de Berga (Barcelona) ha decidit suspendre definitivament la celebració de La Patum 2020, que en un primer moment estava programada entre el 10 i el 14 de juny i després, a causa del coronavirus, es va treballar per a poder-la celebrar al setembre, però finalment el consistori l'ha suspès.





En un comunicat l'Ajuntament ha explicat que ha estat una decisió consensuada de forma unànime pels membres del Patronat Municipal La Patum --format per representants dels grups polítics del consistori, els 'caps de colla' de la comparseria patumaire i altres persones vinculades a la festa-- després de reunir virtualment divendres.

"La suspensió definitiva de la Patum d'aquest any està motivada per la impossibilitat de garantir el desenvolupament habitual de la festa, ja que es desconeixen quines seran les condicions de la nova normalitat", ha afegit l'Ajuntament.









Creuen que tot i que es flexibilitzin les restriccions i encara que evolucioni positivament la pandèmia, "resulta improbable celebrar una festa com La Patum, en la qual no es poden mantenir les mesures preventives de distància social entre les persones que hi participen".





L'Ajuntament de Berga ha estat treballant i presentarà la setmana vinent una programació d'actes simbòlics que es faran durant la setmana de Corpus, del 10 al 14 de juny, i consistiran en esdeveniments culturals i festius que no comporten la participació presencial del públic.