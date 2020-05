Scorsese troba temps durant el confinament per rodar un curtmetratge documental

Martin Scorsese ha anunciat aquest divendres que ha rodat un nou curtmetratge que es podrà veure a la BBC, un projecte 'accidental' que ha produït mentre s'ha aturat a causa de la pandèmia i la crisi sanitària la producció de 'Killers of the Flower Moon', un llargmetratge protagonitzat per Robert De Niro i Leonardo DiCaprio.





La cadena ha anunciat que la cinta documental 'Lockdown Culture with Mary Beard' ja està disponible a BBC Two des del dijous 28 de maig als Estats Units. "El que espero en el futur és recordar què m'he vist obligat a aprendre en aquestes circumstàncies. És essencial. La gent que estimes. Ser capaç de cuidar-los i estar amb ells tant com puguis", ha dit el realitzador.









"Ho veiem a casa, pensant en el confinament a través de la lent de pel·lícules clàssiques com 'Fals culpable' de Hitchcock. Però el que és realment intel·ligent és que també ens obliga a tornar a mirar Hitchcock a través de la lent de la nostra situació actual", ha explicat la historiadora Mary Beard, que ha presentat la peça.





"El que Scorsese ha de dir encaixa molt amb l'estil de la sèrie. Quan vam començar, ens vam enfrontar a la pregunta pràctica de si realment podríem produir una serie des del meu estudi. Però aviat ens vam adonar que hi havia un projecte realment important aquí i que grans noms s'hi volien unir. Volíem mostrar que les arts i la cultura no només són un consol en moments com aquest, sinó que ens poden ajudar a tenir una altra visió de les coses i veure-les amb uns altres ulls".