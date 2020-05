Margarita Robles intenta apagar focs a la Guàrdia Civil després de la crisi de les dimissions

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat que "no hi ha cap risc d'insubordinació a la Guàrdia Civil" i ha subratllat que aquest Cos "sap" que ha de complir les ordres del Govern central.





"La Guàrdia Civil sap que ha de complir les ordres del Govern espanyol, estem en un marc democràtic, de la Constitució, i no hi ha cap raó per fer aquestes consideracions", ha apuntat la titular de Defensa en una entrevista a diari 'El País'.





Després de ser preguntada sobre l'acusació al Congrés el vicepresident de l'Executiu, Pablo Iglesias, al secretari general de PP, Teodoro García Egea, d'instar a la insubordinació de la Guàrdia Civil, Robles "suposa" que el vicepresident ho va dir en un context parlamentari, "en què hi ha una picabaralla" i ha remarcat que "no hi ha cap risc d'involució en cap àmbit".









"Jo l'únic que puc dir de la Guàrdia Civil és el seu compromís més absolut i inequívoc amb la Constitució, la llibertat, la democràcia i la pau", ha insistit.





Sobre la crispació parlamentària, Robles ha assegurat que els ciutadans necessiten una classe política que estigui a l'altura de les circumstàncies. "Ens demanen que deixem la confrontació i treballem per una Espanya que tingui projecció de futur. I aquesta crispació no ajuda", ha advertit la ministra de Defensa





"Tinc una preocupació evident per la crispació que està vivint aquesta societat", ha confessat en l'entrevista amb 'El País' celebrada el passat dijous.