Els disturbis racials a Minesota obliguen a mobilitzar la Guàrdia Nacional

El governador de Minesota, Tim Walz, ha anunciat aquest dissabte la mobilització de la Guàrdia Nacional de l'Estat per contenir futures protestes per la mort en Mineapolis del ciutadà afroamericà George Floyd durant una detenció policial --per la qual un agent ha estat imputat per assassinat-- en una decisió sense precedents en els 164 anys d'història d'aquest cos.





Davant els forts disturbis de les últimes nits, el governador ha informat aquest dissabte que la situació a Mineapolis "ja no es tracta de l'assassinat de George Floyd, sinó d'un atac a la societat civil".









"Es tracta que imperi la por i es tracta de provocar la disrupció a les nostres grans ciutats", ha afegit en roda de premsa recollida per la cadena CNN.





En aquest sentit, el màxim responsable de la Guàrdia Nacional de Minesota, Jon Jensen, ha confirmat el desplegament aproximat de 2.500 efectius als carrers de Mineapolis, la ciutat més poblada de l'Estat, i on es troben ja desplegats més de 2.000 agents davant la possibilitat de nous disturbis.