Budó torna a posposar les eleccions exigides per ERC fins esgotar la legislatura

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha defensat aquest dissabte que avançar les eleccions catalanes no és l'única sortida de la legislatura de Govern de Quim Torra.





En una entrevista, ha dit textualment que cal un govern fort i concentrat per gestionar la crisi del coronavirus, començant per pensar ja en els Pressupostos 2021.





Afegeix que "això no podria fer-ho un Govern en funcions per una convocatòria electoral", i a més Torra ja ha dit que no té cap voluntat de fer-ho.





En plantejar-se que les eleccions no siguin l'únic escenari si el Tribunal Suprem (TS) confirma la inhabilitació de Torra, respon: "Quan arribi el moment estudiarem els diferents escenaris. Els tenim tots sobre la taula".





Sobre el fet que un d'aquests escenaris sigui investir president a un altre diputat de JxCat, insisteix que estudiaran "totes les opcions que la llei permeti, no només les eleccions", fins que s'esgoti la legislatura, al desembre de 2021.









PUIGDEMONT, LÍDER "IMPRESCINDIBLE"





Pel que fa al futur de JxCat i el paper de Carles Puigdemont, Budó li atribueix el de conduir el futur de la formació com a espai polític: "Hi ha molts lideratges, però el seu és indiscutible. Jo, Meritxell Budó, crec que ha d'estar al capdavant".





"JxCat decidirà qui encapçala la llista i ell decidirà quin ha de ser el seu paper, però el seu lideratge és imprescindible", matisa, i afegeix que la definició de JxCat interrompuda per la pandèmia hauria de tancar en pocs mesos.





DONAR SUPORT A BORRÀS DES JXCAT I ERC





Pel que fa al suplicatori de la diputada de JxCat al Congrés Laura Borràs, ha defensat la presumpció d'innocència i ha recordat a ERC des JxCat: "Sempre que hi ha hagut un membre d'ERC en un cas de judicialització, des JxCat li hem donat suport".





Budó insisteix en el retorn de les competències a la Generalitat retirades en la pandèmia, ja que queden pendents les de salut, abans fins i tot de tornar a convocar la taula de diàleg Govern espanyol-Generalitat, tot i que "quan sigui el moment s'haurà de convocar".





Sobre que ERC sí insisteixi ara a la taula, ha dit que tornar les competències a la Generalitat seria ara la millor mostra de predisposició a treballar conjuntament, però "és evident que el conflicte polític continua existint i que s'haurà d'afrontar des del diàleg", defensant més la figura d'un mediador.





Sobre el diàleg amb el Govern central sobre la crisi del coronavirus, afirma que caldrà coordinar-se per la reparació dels danys econòmics i un rescat social: creu que el marc ha de ser bilateral, tot i que matisa: "Tot i així, mentre el mecanisme ha estat el de les conferències, tampoc no ho hem defugit".