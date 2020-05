Sánchez concedeix a les CCAA la gestió de la fase 3 de desescalada, que Catalunya aconseguirà el 3 de juliol

Els governs regionals recuperaran tot el comandament de la seva comunitat el 21 de juny, quan hagi decaigut l'estat d'alarma la prorroga serà aprobada gràcies a l'abstenció d'ERC i el sí de el PNB .

















La permanent d'ERC validés, en una reunió telemàtica aquest dissabte, l'acord assolit entre Sánchez i el 'vicepresident' de la Generalitat, Pere Aragonès, el PNB va informar, a les 22:40 d'aquest dissabte, que havia segellat un pacte amb l'Executiu, gràcies a el qual votarà sí a la sisena pròrroga de l'alarma, que el Congrés autoritzarà dimecres que ve.





Així quan les CCAA arribin a la fase 3 de desescalada, qui exercirà d'autoritat competent delegada serà el president de cadascuna d'elles excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que el Govern podrà seguir restringint entre províncies per impedir, per exemple, que un madrileny viatge fins a la seva segona residència a la platja.





El PNB ha pactat amb el Govern que en el cas d'Euskadi la unitat territorial serà el conjunt de la comunitat autònoma, i no els territoris històrics, per la qual cosa es permetran els desplaçaments entre Guipúscoa, Biscaia i Àlaba.





Altres presidents, com els populars Alberto Núñez Feijóo (Galícia), Juanma Moreno (Andalusia) o els socialistes Emiliano García-Page (Castella-la Manxa), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) i Javier Lambán (Aragó), volen que els seus ciutadans es puguin moure lliurement dins de les seves respectives comunitats.





Amb la sisena extensió de l'Estat d'Alarma, les autoritats delegades seran Illa i els mandataris regionals, excepte en el que té a veure amb els desplaçaments entre províncies.

L'única autoritat competent per adoptar, suprimir, modular i executar les mesures de la fase 3 de desescalada seran els presidents autonòmics.





Espanya ja sortirà de l'estat d'alarma el 21 de juny, que serà la data en la qual la major part d'Espanya arribarà, de fet, la nova normalitat, si és que es respecta la regla de l'estada de 14 dies en cada fase. Encara queden diversos territoris endarrerits: la Comunitat de Madrid, Barcelona i la seva àrea metropolitana i la major part de Castella i Lleó (tota la regió menys l'àrea de salut del Bierzo). Aquests punts, si no s'acceleren els avenços, culminarien la transició el 5 de juliol.