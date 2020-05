Detingut, un locutor d'una ràdio marroquina de Cornellà, per insinuar que si una professora visqués en altres països "li podrien tallar el cap"

La Policia Nacional ha detingut a Esplugues de Llobregat a un home com a presumpte autor dels delictes de provocació a l'odi, violència i discriminació, i contra la integritat moral després de proferir proclames vexatòries cap a una professora de filosofia que resideix i exerceix al Marroc.

















L'arrestat col·labora en una emissora de ràdio local que emet des de la localitat de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a través de la FM i d'Internet i amb gran seguiment entre la comunitat marroquina a Catalunya, ha informat el cos aquest dissabte en un comunicat.





La indagació va començar quan una dona va informar a la policia de l'emissió d'un vídeo a través de les xarxes socials de l'emissora en el qual es dirigien acusacions i insults contra la professora.





L'home criticava la seva actitud per haver sortit a les xarxes socials fumant i bevent una copa de vi i haver faltat a el respecte a el Profeta, i va arribar a insinuar que si visqués en altres països li podrien tallar el cap per això.





Després de posar els fets en coneixement de la Fiscalia Especial contra els delictes d'odi de Barcelona i d'activar-se la investigació, es va aconseguir localitzar els responsables de l'emissora i a el detingut, que es troba en llibertat amb càrrecs a l'espera de la seva citació per part de l'jutjat competent.





AMENACES DES DE LA PRIMERA RÀDIO ÀRAB D'ESPANYA





Segons informa El Confidencial Mustafa el Ogdi, anomenat Chado, és un locutor de ràdio marroquina, es devia oblidar que estava parlant des d'Espanya. Dijous, davant el micròfon de Ràdio Hayatti, no es va tallar a l'hora d'expressar el seu odi cap a Mina Bouchkioua, una professora de filosofia marroquina a la qual va titllar de "atea" i va amenaçar. No van passar ni dos dies abans que fos detingut per la Policia Nacional i posat a disposició judicial.





Aquesta emissora alegal, abans anomenada Aswat, es presenta com "la primera ràdio àrab d'Espanya" i emet des de Cornellà de Llobrega t en "darija" (àrab dialectal marroquí) per a l'àrea metropolitana de Barcelona i pertany a un empresari d'origen marroquí establert a Cornellà.





El Ogdi va començar la seva arenga carregant contra la vida privada de la professora que "no està casada, té un complex amb els homes i es veu que li agraden els nois petits", va afirmar davant el micròfon. "(...) ella presumeix de ser liberal i que el seu cos és accessible a qualsevol ... el que és a causa de que ningú li fa cas i que encara no s'ha casat", ha prosseguit. És una "endarrerida mental". "Ella és atea, clar és adoradora dels rucs, és adoradora dels animalons".





Dels insults el presentador de Ràdio Hayatti va passar a les amenaces vetllades: "Hi ha 1.200 milions de musulmans que et donarien 1.200 milions de bufetades", va continuar dirigint-se a la professora. "Jo no demano que et matin", va dir abans de recordar que "hi ha regions de l'món en què es tallen colls" per comportar-se com ella ho va fer.





QUÈ VA FER LA PROFESSORA PER REBRE AQUEST TRACTE?





Sembla ser que la professora afectada va fer alguns comentaris a les xarxes socials sobre la virilitat de l'Profeta Mohammad que van suscitar al Marroc reaccions indignades per part dels islamistes, que amagant-se darrere de l'anonimat, però també a cara descoberta, van demanar fins i tot que fos decapitada.

















Aquest últim episodi de la vida d'Bouchkioua enllaça amb molts altres en què ha aparegut en fotos pujades a les xarxes socials amb una copa de vi o en banyador a el temps que publicava articles proposant donar un tomb a l'ensenyament de la filosofia perquè els alumnes aprenguin a pensar per si mateixos i siguin lliures.





A la fi de 2014, Bouchkioua, professora al Liceu Abou Bakr Seddik de Rabat, va ser expedientada i sancionada pel Ministeri d'Educació marroquí que va considerar immorals algunes de les imatges que havia penjat en xarxes socials. Es la va suspendre d'ocupació tot i que a l'poc temps va ser reconvertida en mestra d'àrab i francès en una escola primària, dues assignatures que no havia impartit.





Va ser una oient marroquina de Ràdio Hayatti la qual va donar compte a la policia dels insults i amenaces abocaments pel locutor i aquesta va posar els fets en coneixement de la Fiscalia Especial contra els delictes d'odi de Barcelona. Chado va ser detingut dissabte 30 a Esplugues de Llobregat i, poc després, va ser posat en llibertat amb càrrecs a l'espera de ser citat pel jutjat competent.





SEGON EPISODI DE MAIG CONTRA UNA DONA MUSULMANA





Aquest és el segon episodi en aquest mes de maig en el qual una dona musulmana és atacada a Barcelona per, suposadament, faltar de respecte a l'Profeta o profanar l'Alcorà. L'anterior víctima va ser l'espanyola, Hakima, de 29 anys, que va pujar al seu Facebook un vídeo en què se la veia recitar uns versos que, aparentant ser sures de el Llibre sagrat, donaven, en realitat, consells sobre com protegir-se de la Covid -19.





A les 24 hores d'haver penjat aquest vídeo innocu a la xarxa social, Hakima va rebre més de 600 missatges, en diversos idiomes, plens d'insults i amenaces acusant haver ofès l'islam.





"Puta. Gossa. Filla de puta. Burra. Que déu et maleeixi. Que déu et castigui. Jueva i cristiana, atea maleïda. Apòstata. Que déu et infligeixi els pitjors càstigs. Que déu maleeixi el cony de ta mare. Maleït el teu cony . Idiota. els animals tenen més cap que tu. Espera una mica, que et arribarà el teu just càstig. filla de filla de gossa. cremaràs a l'infern pels segles dels segles. Déu ens venjarà. que un càncer et podreixi la llengua . Que déu et mani la sida. Que déu et mani el covid. Que déu et mani un càncer, el covid, la sida i la pesta. Que la fúria de déu caigui sobre tu. Que et desfiguren el cos. Cuida't amb la teva banda de porcs, jabalita. Si visquessis a la meva ciutat, ja et hauríem donat el teu merescut. Aniré a buscar-te, visquis on visquis, per arrencar-te la llengua i treure't els ulls, puta, filla de puta ".





























600 comentaris en català, àrab, magrebí, anglès i fins italià. Tot això en 24 hores. Això és el que va trigar a deslligar-se la tempesta després que publiqués en les xarxes socials un vídeo de tot just un minut de durada: surt ella, un somriure a la cara, rínxols indisciplinats i una curta túnica blava marroquina, encomanant-se a Déu per recitar la 'sura de l'coronavirus'. Té una veu bonica. Salmòdia un text en àrab. Sona realment a una lectura de l'Alcorà.





diu:

El salm de l'covid

En veritat us dic, germans, en veritat

que el virus, gran calamitat

arribar des de la Xina llunyana amb nocturnitat

Van plorar els infidels davant la seva crueltat,

gran plaga i mortal malaltia

que no distingeix entre criat, rei o abat.

Els vostres hàbits abandoneu, en la ciència confieu.

El pa vostre de cada dia a casa Coloqueu la massa.

A les vostres habitacions us confinad.

I les vostres mans amb abundant sabó renteu.

(Es tira sabó líquid a les mans).

Amén.





Que li diguin a Hakima que la seva religió -la religió dels seus pares, la que li van imposar des del dia que va néixer- l'ha respectat, i li va a donar un atac de riure. Si visqués al Marroc, en qualsevol país que invoca l'islam com a religió de l'Estat, seria el Codi Penal el que li imposaria lleis molt similars a les que ha imposat durant segles l'Església en els territoris sota el seu poder. Com viu a Espanya, se les imposa la família.





De la família et pots lliurar: et vas de casa i assumeixes que no et tornaran a dirigir la paraula. Del que no et pots lliurar és d'aquesta policia de la moral formada pels adolescents de barri que es creïn no ja amb dret sinó amb l'obligació de gritarte puta quan et veuen pel carrer sense mocador al cap, aquest mocador que assenyala que segueixes perteneciéndoles, segueixes sent la seva propietat. I si et veuen a la platja en biquini, ja ni et dic. La platja a la qual van aquests mateixos adolescents per veure a les cristianes en bikini: total, són totes putes.





Però si et dius Hakima, no pots: tu has de preservarte pura i casta per casar-te amb un musulmà, i és responsabilitat de barri sencer vigilar que així sea.-puta, gossa, condemnada, apòstata, et vaig a matar-que s'imposa a qualsevol altre comentari.