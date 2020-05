VÍDEO: La policia dels EUA rescata un home que va disparar fletxes en una Black Lives Matter

A un home que va treure un arc amb fletxes al mig de les protestes de Black Lives Matter i va disparar a la multitud ha hagut de rescatar la policia dels EUA.

























Violents enfrontaments van esclatar a les portes d'una estació de Policia a Boston durant una manifestació de 'Black Lives Matter, en el marc de les tenses protestes que s'estenen per tot el país. Els xocs van derivar en múltiples detencions.

















El Black Lives Matter (BLM) ( "Les Vides Negres Importen") és un moviment polític internacional, que es va originar dins de la comunitat afroestamericà, que realitza campanyes contra la violència cap a les persones negres. El moviment va començar l'any 2013 amb l'ús de l'hashtag #BlackLivesMatter a les xarxes socials, després de l'absolució de George Zimmerman per la mort de l'adolescent afroamericà Trayvon Martin a causa d'un tret.





Black Lives Matter va començar a guanyar reconeixement a nivell nacional per les seves manifestacions després de la mort de dos afroamericans al 2014: Michael Brown, i Eric Garner, donant lloc a protestes i disturbis a Ferguson, a la Ciutat de Nova York.





Des de les protestes a Ferguson, els participants de el moviment s'han manifestat en contra de la mort de nombrosos afroamericans, per accions policials o detenció policial, incloent els de Tamir Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan Ferrell, Sandra Bland, Samuel DuBose i Freddie Gray. En l'estiu de 2015, Black Lives Matter va començar a desafiar públicament a polítics, incloent a candidats presidencials de les properes eleccions d'Estats Units de 2016, per tal d'expressar les seves posicions sobre els problemes de BLM. El moviment global Black Lives Matter, és una xarxa descentralitzada i no té cap jerarquia o estructura formal.3





Doncs enmig d'aquesta protesta que assola els Estats Units de cap a cap d'al país un home presumiblement de l'extrema dreta estadunidense va baixar del seu cotxe amb un arc i una fletxa i va començar a llançar fletxes contra els presents a la manifestació que ràpidament el redujero i van colpejar i que posteriorment van cremar el seu cotxe.

























GEORGE FLOYD ERA PARE D'UNA NENA DE 6 ANYS





"El racisme no està empitjorant, només és que ara s'està gravant". Amb aquestes paraules l'actor afroestamericà Will Smith explicava fa uns anys com les càmeres dels mòbils estaven permetent gravar la violència policial contra els afroamericans als Estats Units.





El dolor i la ira sacsegen unes 50 ciutats dels EUA després de la mort de George Floyd sota custòdia policial. No és que el problema es produeixi més sovint, venia a dir l'actor, és que abans no era visible.





Dilluns passat va tornar a passar i la ciutat de Minneapolis, al nord-oest dels Estats Units, s'ha tornat a omplir de protestes i violents enfrontaments amb la policia per la mort de George Floyd, 1 afroestamericà de 46 anys.





Darnella Frazier que passava pel carrer, va treure el seu mòbil mentre assistia horroritzada a una escena en què Floyd, emmanillat i desarmat, quedava inconscient sota la pressió del genoll de l'oficial de policia que l'havia detingut.









LA POLICIA INVESTIGARÀ QUE ÉS EL QUE HA PASSAT AMB AQUEST HOME LINXAT





L'home de l'arc i la fletxa va ser linxat i el seu cotxe cremat per la multitud i la policia obrirà una investigació perquè ell afirma que no ha fet res.