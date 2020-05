L'abstenció d'ERC li dóna un impuls estiuenc a la taula de diàleg entre Moncloa i Generalitat

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha dit aquest diumenge que espera que a partir del juliol, un cop s'hagi superat l'emergència sanitària provocada pel coronavirus , es pugui reprendre la taula de diàleg amb la Generalitat sobre la qüestió de Catalunya.













"El Govern sempre ha mantingut, i aquest és el meu compromís, que anàvem a reprendre com més aviat millor l'agenda de la legislatura, els compromisos de la investidura. Si és al mes de juliol quan es pot celebrar aquesta taula de diàleg, millor, perquè això significarà que tornem a la normalitat, que hem superat l'emergència sanitària i que hi ha llibertat de moviment en el conjunt de país ", ha declarat.





Així s'ha pronunciat Sánchez en roda de premsa al palau de la Moncloa després de reunir per videoconferència amb els presidents autonòmics i transmetre'ls la voluntat de Govern de prolongar l'estat d'alarma quinze dies més, fins al 21 de juny.





A més, ha assenyalat que aquest dissabte va parlar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, "per explicar-li el disseny de l'estat d'alarma" en la que seria la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma.





"Em va dir que no ho veia, que no era necessari", ha afegit, lamentant discrepar amb ell en aquesta qüestió perquè, segons ha destacat, aquest instrument és el que permet la restricció de la mobilitat.





PACTE AMB ERC PER ALLARGAR L'ESTAT D'ALARMA



Mentre que el partit de Torra, Junts per Catalunya, tornarà a rebutjar aquesta setmana al Congrés que es prorrogui l'estat d'alarma, ERC s'abstindrà, després d'aconseguir un acord amb el PSOE.





Tot i que aquest pacte no fa referència a la taula de diàleg, el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha indicat que les declaracions públiques de l'executiu de Sánchez li semblen "un compromís suficient".





Apostant per reprendre les converses a principis de juliol, Aragonès ha afirmat que el seu partit treballa per aconseguir "la independència de Catalunya", tractant d ' "avançar en el reconeixement a l'autodeterminació", i per "l'amnistia dels presos i exiliats", en al·lusió als líders independentistes condemnats per l'1-O.