El VÍDEO d'ETB on Irene Montero admet que altres països prenien mitjanes més dràstiques davant el Covid-19

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va reconèixer el passat 9 de març, un dia després de la celebració de les manifestacions pel Dia de la Dona, que la "baixada de" assistents a les concentracions es va deure a la presència de l'coronavirus.





"És a dir, no ho diré perquè no ho diré. Doncs perquè, tia, vull ser molt prudent, perquè crec que la comunicació que s'estava fent com a Govern és bona comunicació, molt basada en les dades mèdiques", assegurava Montero a la prèvia a una entrevista amb ETB, que revela aquest dilluns ABC.





























Al vídeo es pot veure a la titular d'Igualtat xerrant amb la periodista, que li pregunta sobre les manifestacions de el 8 de març. "Com sempre, prioritzar la salut pública, no prendre decisions pel sentiment est de pànic generalitzat que ja hi ha", apunta Montero, que reconeix que "la capacitat de control" de virus d'altres països europeus que estaven prenent mesures "superdrásticas" era "molt limitada".





"En veritat crec que si. La cosa és si té símptomes no et moguis molt (...) És que això és ja tancament de Ministeri. Perquè la gent tota l'estona: 'Un petó ministra!' 'Bé diuen de l'coronavirus però és igual, MUAC MUAC!' I amb la nena: 'Hola, bonica, com estàs' ... I és com, la mà no just la mà no ", explicava.





Les paraules de la ministra surten a la llum una setmana després que es publiqués l'informe realitzat per la Guàrdia Civil per encàrrec de la jutge Carmen Rodríguez-Medel en el marc de la investigació contra el delegat de Govern a Madrid, José Manuel Franco, per l'autorització de la marxa de l'8-M.





El mateix conclou que a partir d'el passat 5 de març "no s'hauria d'haver realitzat cap manifestació / concentració de persones a la Comunitat de Madrid amb motiu de la crisi sanitària de l'covid-19".





En el document, de 83 pàgines, també s'afirma que a partir de l'esmentada data tampoc s'haurien d'haver celebrat unes i cancel·lat altres, "com a al final va acabar passant", en referència a la convocatòria de la marxa pel Dia de la Dona a Madrid mentre se suspenia un congrés evangèlic a la ciutat.



El Govern ha xifrat en 600.979 els assistents a les diferents manifestacions que es van celebrar el 8 de març pel Dia Internacional de la Dona a tot el país, a excepció de Catalunya, que no va facilitar a l'Executiu dades sobre aquesta matèria.