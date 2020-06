Torna La Lliga amb graderies buides i moltes incògnites

El futbol torna. La competició de lliga torna a disputar-se, encara que ho farà amb uns condicionants inèdits. En primer lloc, tots els estats presentaran les graderies completament buides. I caldrà veure com és la repercussió que això té en el desenvolupament dels partits. La falta de calor de l'afició pot afectar els equips que actuïn com a locals, molt acostumats a jugar, fins ara, ajudats per la pressió dels seus seguidors.









El campionat es reobre amb un plat fort: el derbi sevillà. Un Sevilla-Betis (22.00) que serà deslluït, sens dubte, per l'absència dels afeccionats a les graderies del Sánchez Pizjuán.



El dia 12 serà el torn de Granada i Getafe, a les 19.30, i d'un altre plat fort, el derbi valencià que enfrontarà a València i Llevant en Mestalla. El partit començarà a les 22.00 hores.



Per al dia 13 estan programats l'Espanyol-Alabès (14.00), Cèltic-Villareal (17.00), Leganés-Valladolid (19.30) i tancarà la jornada un altre dels plats forts, la visita del líder, el Barça, a l'estadi del Mallorca (22.00).



La jornada es tanca el dia 14 amb els tres partits restants. L'enfrontament entre Athletic i Atlètic es disputarà a partir de les 13.00, a les 19.30 començarà el Reial Madrid-Eibar, amb la peculiaritat que la trobada es disputarà a la Ciutat Esportiva del equip blanc, en el camp Alfredo Di Stéfano on habitualment juga el filial madridista. Tancarà la jornada el Reial Societat-Osasuna (22.00).





El retorn de la competició es fa amb nombroses incògnites. Com afectarà el rendiment dels jugadors l'aturada de tant de temps? Serà la calor un factor determinant? Hi haurà, com auguren alguns analistes, moltes lesions? L'absència d'afeccionats en les graderies influirà en l'estat d'ànim dels jugadors?





Cal tenir en compte que les 11 jornades de Lliga que resten són l'últim terç de la temporada en la qual tot es decideix, títol, competicions europees i descensos. Els equips no tenen marge d'error i la intensitat serà màxima.