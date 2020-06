El Corte Inglés busca més diners públics per aconseguir una mica d'oxigen

L'1 d'abril El Corte Inglés (ECI) arrencava a 14 bancs un préstec d'urgència de 1.311 milions. Només dos mesos després, la companyia ja vol que l'hi refinancin. ECI vol, a més, que sigui diners públics el que avali l'operació.





Santander, BBVA, Caixabank i BNP Paribas van ser els grans prestadors d'abril. Li van concedir la liquiditat per a, entre altres coses, poder pagar nòmines i proveïdors.





















Ara, El Corte Inglés pretén renegociar amb els bancs i transformar aquest crèdit i que l'hi avali l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), segons avança avui Cinco Días. És a dir, que sigui l'Estat el que l'ajudi a rebaixar els costos d'aconseguir liquidesa,





Un Estat que ja ha acudit a l'auxili del major ocupador privat d'Espanya.





En primer lloc, l'ICO ja li ha concedit l'aval per al 70% del deute que està intentant col·locar a través del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Dels 1.200 milions que ha tret recentment a l'MARF, més de 800 tindran com a avalador a l'Estat. Per fer-se una idea de quant suposa això cal considerar que a el segon més beneficiat per aquesta línia de suports, la constructora Sacyr, només li han avalat 350 milions.





En certa manera, l'ICO ja s'ha estrenat com a inversor d'El Corte Inglés. L'ens públic ha comprat deute a través de l'MARF. El seu president José Carlos García va confirmar que l'Estat ha invertit 210 milions en 12 emissions de pagarés d'empreses privades al maig, entre les que està ECI.





Són ajudes que van en la línia del que s'ha pactat amb Brussel·les per pal·liar la 'coronacrisis': obrir l'aixeta del finançament per evitar el col·lapse de sistema productiu.





LES AGÈNCIES A PUNT DE CONVERTIR EL SEU DEUTE EN MENJAR PER ESPECULADORS





Ara bé, en el cas d'El Corte Inglés el problema és que el grup ja arrossegava considerables problemes financers molt abans de la pandèmia i ara, és clar, molt més.





El 3 d'abril Moody 's anunciava que es proposava revisar la qualificació de l'El Corte Inglés per possiblement baixar la nota al seu deute. Exactament el mateix que va fer una altra de les grans agències, S & P Global Ratings (S & P) també a principis d'abril. Exactament el mateix va fer la tercera gran agència, Fitch Ratings, a finals de març.





Cal tenir en compte que S & P i Fitch ja qualifiquen el seu deute com BB +. Un esglaó menys i el deute que emeti ECI estarà en la categoria recomanada només per a inversors disposats a assumir alt risc. En altres paraules, pròxim a un bo escombraries.





L'evident conseqüència dels dubtes sobre els comptes d'El Corte Inglés de les qualificadores és que cada vegada li costarà més arrencar-li a la banca préstecs per anar tirant. Veient com se li tanquen les portes privades, ECI vol que l'Estat, a través de l'ICO, li aporti més oxigen.





"El sector 'retail' és un dels més exposats de forma significativa a l'xoc donada la seva sensibilitat a la demanda i confiança dels consumidors. En concret, l'exposició d'El Corte Inglés a la venda en botigues físiques i la despesa discrecional, li han deixat vulnerable als tancaments obligats de comerços i als canvis en la confiança al mercat per aquestes condicions operatives sense precedents ", va escriure Moody quan va justificar la seva última anàlisi de l'ECI.





CONSEQÜÈNCIES PER A LA BANCA

Una eventual caiguda o impagament de l'Corte Inglés suposaria una garrotada duríssim per a tota la banca espanyola. Per exemple, a més de les entitats esmentades en el préstec d'urgència aconseguit a l'abril participen també, en menor mesura, Banc Sabadell, Bankia, Crédit Agricole, Société Générale, Goldman Sachs, KutxaBank, Commerzbank, Ibercaja, Liberbank i Cecabank.