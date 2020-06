Comitè d'Empresa d'Alcoa: "Aquesta és una indústria fonamental que no s'hauria de tenir en mans privades"

Un salt enrere de mig segle. Així resumeix el comitè d'empresa de la planta de Sant Cibrao la delicada situació d'Alcoa, que amenaça no només a l'Concello de Ribadeo, sinó a tota una província. El tancament de la planta suposaria un cop mortal a l'economia de Lugo, tal com destaca José Antonio Zan, president del comitè d'empresa de la planta de Lugo que va conversar aquest matí amb Galiciapress.





Des del comitè d'empresa recalquen que encara hi ha esperances per Alcoa San Cibrao i que ara mateix és "primordial" la intervenció de la planta per part de les administracions públiques, a les quals demana "responsabilitat" per salvar els més de 500 llocs de ocupació que avui pengen d'un fil. "Aquesta és una indústria fonamental que no s'hauria de tenir en mans privades".





José Antonio Zan durant les protestes d'aquest cap de setmana





Des del comitè d'empresa s'agafen a l'experiència d'una planta "que porta funcionant 40 anys". "Té una viabilitat increïble", recalca Zan. Aquesta viabilitat i la defensa dels llocs de treball és el que va portar ahir a milers de persones als carrers de Cervo per reclamar la intervenció temporal de la companyia, arribant a paralitzar un tram de l'A-8 amb els seus piquets. Avui mateix el comitè d'empresa avaluarà les accions a prendre en els pròxims dies.





No obstant això, per poder posar a prova aquesta viabilitat, la reclamació de el president de l'comitè d'empresa a el Govern espanyol ia la ministra Reis Maroto és la creació d'un "marc regulador energètic competitiu" que permeti a les factories espanyoles mesurar-se mà a mà contra altres països europeus.





L'exigència immediata que llancen els afectats és la "intervenció de l'empresa" i que aquesta intervenció vingui acompanyat d'el nomenament d ' "un gestor independent". El mateix comitè d'empresa es llança a proposar noms per a aquesta comesa, com José Ramón Camí, "algú contrastat en el sector de l'alumini a nivell mundial", o Manuel Ruano, "que es va encarregar d'adquirir les plantes d'Amorebieta i Alacant i fer que fossin viables ".





La intervenció, en tot cas, estaria emparada per la Unió Europea, que permet aquest moviment. No obstant això, Zan no supedita la supervivència de la planta exclusivament a Alcoa. "Ens és igual l'empresa que ens dirigeixi", reconeix el president de l'comitè d'empresa. En aquest sentit, i per evitar que en San Cibrao es repeteixi el que ha passat amb les antigues factories d'Alcoa a Avilés i la Corunya, Zan subratlla la importància d ' "entrar en l'accionariat" de l'empresa per poder formar part de la presa de decisions en una futura venda "a un grup industrial solvent". "No estem en la mateixa situació que la Corunya i Avilés", indica.





TOTA LUGO PENDENT DE ALCOA

"Aquesta és una indústria fonamental que no s'hauria de tenir en mans privades. Va ser la primera a declarar com a essencial quan es va aplicar l'estat d'alarma per servir a sectors com el de l'alimentació i el farmacèutic ", argumenta Zan. En la mateixa línia, remarca la dependència existent per aquesta indústria no només a A Mariña, sinó en tot Lugo.





"El 33% de l'PIB de Lugo és aquesta fàbrica. Condemna a tota la província de Lugo a tornar a 1970. Seria una autèntica burrada industrial que el Govern no pot permetre ", defensa Zan. En aquest sentit subratlla el paper de la indústria de l'alumini com un "bé nacional". "Produïm el 25% de l'alumini que es produeix a Espanya i no podem quedar-nos sense ell".









D'altra banda, posa el focus en què el manteniment de l'ocupació suposa al seu torn un impacte en l'economia "que reverteix en ingressos a la Seguretat Social i en els impostos estatals per tenir serveis públics de primer ordre". Per això, demanen a les administracions públiques "responsabilitat" perquè "donin suport a la sol·licitud d'el comitè d'empresa".





¿L'alúmina EN PERILL?

Els 534 acomiadaments programats per Alcoa significarien un cop gairebé mortal a la producció d'alumini de la planta, que fins ara comptava amb 633 persones. No obstant això, a San Cibrao hi ha 510 empleats dedicats a la producció d'alúmina, que "no es veurà afectada per aquest període informal de consultes", segons l'empresa. El comitè d'empresa no té una perspectiva molt encoratjadora per a la producció d'alúmina si Alcoa porta a terme els seus plans. "Està clara la intenció de l'empresa", lamenta Zan, que donaria una vida d'uns dos anys a l'alúmina sota el comandament d'Alcoa.





"Però no passarà. No van a fer cap de les dues accions perquè lluitarem i aquesta empresa seguirà funcionant igual que va funcionar fins ara i com va funcionar quan abans d'Alcoa aquesta era una empresa pública super rendible ", exposa Zan, alhora que critica que des del seu desembarcament a San Cibrao Alcoa no va fer més que "capitalitzar els beneficis" i no invertir a la planta.





UN TANCAMENT RES BARAT

El tancament de la planta suposaria, a més, un seriós cop per als comptes de l'empresa nord-americana. Algunes informacions xifren en 38 milions d'euros els diners que hauria de tornar Alcoa només d'ajuts. Preguntat per aquesta dada, Zan admet que si bé el comitè va sol·licitar aquest mateix dada des de l'empresa no ho van facilitar. Amb tot, sí que mostra els seus recels a el marge de maniobra d'Alcoa per poder realitzar aquest desemborsament. "No veig tan clar que puguin tornar-los", afirma Zan, que posa en dubte el múscul econòmic d'Alcoa a dia d'avui.





Tot i això, el comitè d'empresa si demana "recuperar els fons de la Unió Europea i no perdre un dur dels consumidors" i demana no entrar a valorar els desemborsaments que hauria de fer Alcoa perquè "aquest no és el tema". "El tema és que no es tanqui la fàbrica", conclou Zan.