L'Estat i Ciutadans pacten la pròrroga de l'estat d'alarma

L'acord entre partits permetrà comptar a l'Executiu amb el vot favorable dels 10 diputats taronges a la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma.









Els grups parlamentaris van prenent posicions respecte a la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma decretat com a conseqüència de la crisi de l'coronavirus i que el Govern pretén sotmetre a l'autorització d'Congrés aquest dimecres. Es tracta d'una última prolongació de les mesures generals de restricció dels drets de lliure circulació i reunió per altres 15 dies, fins al 21 de juny.





En aquesta data, les limitacions decaurien, al menys en els territoris que es troben en la fase 3, ja que el Govern es reserva la possibilitat, tal com va avançar la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, al Congrés, de decretar mesures especials per les zones que estiguin més endarrerides en la desescalada.





El Govern té ja assegurats 174 sís gràcies a el suport de PSOE (120 diputats), Unides Podem (35), PNB (6), Més País (2), PRC (1) i Ciutadans (10). En el bloc de l'no se situen de moment el PP (88), Navarra Suma (2), Foro Astúries (1), Vox (52), JxCat (8) i CUP (2). En total, 153 vots.





La formació liderada per Inés Acostades ha negociat amb Govern les condicions que comportarà la sisena pròrroga sense filtrar. Amb el seu vot a favor la pròrroga estaria decidida. Pedro Sánchez suma així ho 174 respatllers, una xifra que, tenint en compte l'abstenció anunciada d'ERC i previsiblement també la de Bildu, seria superior a la dels vots en contra. El mateix passaria si els taronges es situen en l'abstenció.





A Moncloa compten amb anotar, com en les pròrrogues anteriors, el suport de Terol Existeix; però, alberguen por respecte a la posició final de Compromís, que en la cinquena pròrroga va optar pel no i encara no donen per fet el suport exprés de l'BNG ni de CC.





LES MESURES ACORDADES ENTRE L'ESTAT i CIUTADANS





Aquest acord és fruit de la voluntat de govern de cercar amplis consensos entre les forces parlamentàries, permetrà consolidar la majoria necessària perquè el Congrés aprovi la pròrroga de l'estat d'alarma, l'única eina legal que ha demostrat la seva capacitat per protegir la ciutadania.





1) Les mesures contingudes en el decret que regula l'última pròrroga de l'Estat d'Alarma per donar resposta a l'emergència sanitària seran idèntiques per a tot Espanya a la recta final de l'confinament, sense perjudici de la progressió sanitària de cada territori.





2) Abans de l'15 de juny, el Govern presentarà un Reial decret llei que regularà, tenint en compte les aportacions de Cs, la sortida de l'estat d'alarma per als territoris que l'assoleixin. A més, el Govern analitzarà les reformes legals per a establir un mecanisme alternatiu a l'estat d'alarma que permeti a Espanya protegir-se davant eventuals rebrots sense necessitat de recórrer de nou a l'estat d'alarma.





3) Pla de Reactivació del Sector Turístic. Abans de l'15 de juny, el Govern aprovarà un pla d'ajudes per al Turisme i les seves activitats associades com restauració, hostaleria o activitats turístiques. El pla ha d'incloure, com a punt de partida, diverses mesures per fomentar el turisme nacional i constarà de 2.500 milions d'Euros de línies d'avals ICO per garantir la liquiditat de el sector i de 151 milions d'Euros en inversió en la transformació i digitalització de el sector que inclourà el reforç de destinacions intel·ligents i sostenibles, així com programes de formació, capacitació i digitalització per a empreses, negocis i treballadors de sector, que és un dels motors econòmics del nostre país i el reconeixement posa de manifest aquest acord.





4) El Govern es compromet a comptar amb totes les comunitats autònomes en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut per analitzar el marc jurídic necessari per garantir una sortida ordenada de l'estat d'alarma i la gestió de la pandèmia. A més, l'Executiu ha de considerar les aportacions de Cs.





5) El Govern es compromet a permetre als contribuents i als seus representants a relacionar-se amb l'Agència Tributària a través de sistemes digitals com la videoconferència.





6) Amb aquest acord, Ciutadans i el Govern d'Espanya ratifiquen la seva coincidència a manifestar que cal una última pròrroga de 15 dies de l'estat d'alarma.